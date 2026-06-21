Жибек Куламбаева прославила Казахстан в Болгарии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с украинкой Валерией Страховой завоевала титул на международном турнире серии ITF W50 в болгарском Хасково, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в решающем матче парного разряда казахстанско-украинский тандем победил пару Марта Матула (Греция)/Хиба Шайх (США).

Встреча завершилась уверенной победой Куламбаевой и Страховой в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.

До этого будущие чемпионки Куламбаева и Страхова, обыграли болгарский тандем Ралица Александрова/Валерия Гарневска (6:2, 6:4).

Для Жибек Куламбаевой этот трофей стал 40-м титулом в карьере в парном разряде и четвертым в текущем сезоне.

Ранее Рыбакина прокомментировала снятие с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.