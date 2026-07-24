Куламбаева сенсационно вторую неделю подряд пробивается в полуфинал WTA 250
На прошлой неделе алматинская теннисистка впервые в карьере добралась до финала парных игр турнира WTA 250 на кортах румынского города Яссы.
При этом она со своей напарницей Алиной Чараевой (Армения) в полуфинале тех соревнований победила первых сеяных.
А уже на этой неделе Куламбаева отмечается прекрасным выступлением на грунтовом турнире в немецком Гамбурге.
Вчера они со своей новой партнершей Дарьей Семенистой из Латвии были сильнее хозяек данных состязаний – Тамары Корпач и Нома Ноха Акуге – 6:3, 6:3.
Полчаса назад казахстанско-латвийский дуэт за выход в полуфинал WTA 250 Hamburg Ladies Open переиграли представительниц Чехии Есику Малечкову и Мириам Скоч – 6:4, 7:5.
Стоит отметить, что соперницы были одними из фаворитов в женской сетке, так как получили второй номер посева.
Теперь на пути к финалу Жибек и Дарью ждут словенская пара Далила Юкупович и Ника Радисич.
Также путевку в финал, но уже мужского турнира ATP 250 в австрийском Кицбюэле сегодня вечером разыграет наш Александр Бублик.