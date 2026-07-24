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Спорт

Куламбаева сенсационно вторую неделю подряд пробивается в полуфинал WTA 250

Теннис Полуфинал Германия, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:34 Фото: Instagram/kulambayevaa
Третья ракетка Казахстана среди женщин Жибек Куламбаева за последнюю неделю приятно удивляет болельщиков своими результатами на турнирах парного разряда категории WTA 250, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе алматинская теннисистка впервые в карьере добралась до финала парных игр турнира WTA 250 на кортах румынского города Яссы.

При этом она со своей напарницей Алиной Чараевой (Армения) в полуфинале тех соревнований победила первых сеяных.

А уже на этой неделе Куламбаева отмечается прекрасным выступлением на грунтовом турнире в немецком Гамбурге.

Вчера они со своей новой партнершей Дарьей Семенистой из Латвии были сильнее хозяек данных состязаний – Тамары Корпач и Нома Ноха Акуге – 6:3, 6:3.

Полчаса назад казахстанско-латвийский дуэт за выход в полуфинал WTA 250 Hamburg Ladies Open переиграли представительниц Чехии Есику Малечкову и Мириам Скоч – 6:4, 7:5.

Стоит отметить, что соперницы были одними из фаворитов в женской сетке, так как получили второй номер посева.

Теперь на пути к финалу Жибек и Дарью ждут словенская пара Далила Юкупович и Ника Радисич.

Также путевку в финал, но уже мужского турнира ATP 250 в австрийском Кицбюэле сегодня вечером разыграет наш Александр Бублик.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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