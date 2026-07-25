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Спорт

Француз Алис вторую неделю подряд огорчает Бублика и забирает титул ATP 250

Теннис Финал Кицбюэль, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 18:09 Фото: Instagram/generaliopen
25 июля на грунтовых кортах австрийского Кицбюэля завершился турнир из серии ATP 250, в финальном поединке которого казахстанец Александр Бублик проиграл французу Кентену Алису, сообщает Zakon.kz.

В решающей встрече 83-я ракетка мира был лучшим во многих компонентах и за 1 час и 34 минуты забрал у казахстанца титул – 6:4, 7:6 (8:6).

Действующим чемпионом этого турнира как раз таки был Александр Бублик, который приехал сюда в качестве первого сеяного.

А для француза это вторая подряд победа над лучшим теннисистом нашей страны за несколько дней. На прошлой неделе Алис отправил домой Александра на старте турнире в Гштаде (Швейцария).

Плюс ко всему, трофей в Кицбюэле стал для Кентена первым в его профессиональной карьере на уровне ATP.

Также сегодня не повезло нашей Жибек Куламбаевой, которая накануне сенсационно со своей латышской напарницей Дарьей Семенистой пробилась в полуфинал WTA 250 в Гамбурге.

К сожалению, победное шествие алматинки было остановлено словенским дуэтом Далила Якупович/Ника Радишич – 2:6, 1:6.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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