FIFA предложил Казахстану 40 млн долларов и поставил ультиматум
По сведениям The Times, президент FIFA хочет заплатить всем 211 ассоциациям-членам организации по 40 млн долларов, если они согласятся с его проектом.
Как известно, Казахстан, как член УЕФА, входит в состав этих 211 представителей. Но предложение Инфантино действительно только на протяжении ближайших 53 дней.
Подобным действием футбольный чиновник предлагает странам-членам FIFA часть выручки от продажи доли прав на чемпионат мира.
"Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 млрд долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути. Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу Forward на 2,7 млрд долларов, как было заявлено ранее".Заявление Джанни Инфантино
К этому часу нашлись противники подобной идеи FIFA. Европейские ассоциации недовольны этим проектом и собираются провести экстренное совещание в ближайшие дни, вплоть до бойкота мундиаля.
"Позвольте сказать об этом совершенно прямо, футбол не принадлежит инвесторам. Эта игра для фанатов, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды. Чемпионат мира – это не товар, это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть и вы предаете все. Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда и так будет всегда".Премьер Великобритании Бернем
Эта история с продажей прав на чемпионат мира частным инвесторам раскрылась накануне. УЕФА сразу сделал жесткое заявление в адрес FIFA по этому вопросу.