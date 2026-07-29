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Спорт

FIFA предложил Казахстану 40 млн долларов и поставил ультиматум

Футбол Предложение 40 млн, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 19:46 Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино предложил странам-членам FIFA по 40 млн долларов, если они поддержат его сделку по продаже прав чемпионата мира частным инвесторам. При этом он предупредил, что на принятие решения дается 53 дня, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Times, президент FIFA хочет заплатить всем 211 ассоциациям-членам организации по 40 млн долларов, если они согласятся с его проектом.

Как известно, Казахстан, как член УЕФА, входит в состав этих 211 представителей. Но предложение Инфантино действительно только на протяжении ближайших 53 дней.

Подобным действием футбольный чиновник предлагает странам-членам FIFA часть выручки от продажи доли прав на чемпионат мира.

"Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 млрд долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути. Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу Forward на 2,7 млрд долларов, как было заявлено ранее".Заявление Джанни Инфантино

К этому часу нашлись противники подобной идеи FIFA. Европейские ассоциации недовольны этим проектом и собираются провести экстренное совещание в ближайшие дни, вплоть до бойкота мундиаля.

"Позвольте сказать об этом совершенно прямо, футбол не принадлежит инвесторам. Эта игра для фанатов, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды. Чемпионат мира – это не товар, это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть и вы предаете все. Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда и так будет всегда".Премьер Великобритании Бернем

Эта история с продажей прав на чемпионат мира частным инвесторам раскрылась накануне. УЕФА сразу сделал жесткое заявление в адрес FIFA по этому вопросу.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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