FIFA приняла окончательное решение по продаже прав чемпионата мира

Президент FIFA Джанни Инфантино сегодня ночью обратился к мировой футбольной общественности с заявлением об отказе продажи прав чемпионата мира частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Эта история с продажей прав мундиаля длится уже целую неделю и достигла такого глобального масштаба, что грозила расколом всего мирового футбола.

На днях против реализации данного проекта выступили сразу три крупные ассоциации, а это 75% голосов мирового футбола.

В итоге Джанни Инфантино остался в безвыходном положении и "красиво" признал свою ошибку.

"Проект FIFA Forward Enterprise (FFE) был призван заложить основу для дальнейшего укрепления наших ассоциаций-членов и футбола во всем мире, особенно в тех странах, где поддержка наиболее необходима. Проект был бы осуществлен только при поддержке большинства членов FIFA и всегда в рамках консультаций с ними, Советом FIFA, конфедерациями и более широким кругом заинтересованных сторон. Cтало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели". Джанни Инфантино

Как известно, первой ассоциацией, которая выступила против действий FIFA, стала УЕФА, которая не только грозила бойкотом будущего мундиаля, но и запланировала проведение своей версии чемпионата мира.

"Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании. В связи с этим предложение не будет реализовано. В ближайшие дни и недели намерен собрать все заинтересованные стороны вместе в духе общих интересов в нашем футболе и с целью продолжения его развития повсюду, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке". Джанни Инфантино

После решительных действий УЕФА на их сторону встали еще две крупные конфедерации – КОНКАКАФ и Федерация футбола Азии, которые также выступили против нового проекта FIFA.

После такого дерзкого вызова, скорее всего, Джанни Инфантино с большим опасением будет смотреть на предстоящие выборы президента FIFA.