Дияр Нургожай нокаутом выиграл второй поединок в UFC

Минувшей ночью казахстанский файтер Дияр Нургожай (11-2) провел свой четвертый бой в американском промоушене UFC, где добился успеха, переиграв нокаутом бразильца Бруно Лопеса (14-3), сообщает Zakon.kz.

Данная битва в полутяжелом дивизионе прошла в рамках турнира UFC Fight Night 284 в Лас-Вегасе (США).

Изначально запланированный на три раунда бой завершился раньше времени. Казахстанец оформил нокаут на последней секунде первого раунда.

В итоге Дияр одержал двенадцатую победу в ММА, из них две последних состоялись под эгидой UFC.

Сейчас его рекорд в самом продвинутом промоушне мира достиг планки: две победы и два поражения.

Между тем в эти минуты на кортах Астаны за свой дебютный титул в одиночном разряде на турнирах ITF 15 сражается 18-летний Дамир Жалгасбай.