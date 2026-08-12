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Спорт

Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели битву взглядов перед боем на UFC

UFC Битва Взглядов, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 13:08 Фото: Instagram/ufc
Утром 16 августа примерно в 8:00 по казахстанскому времени в Филадельфии (США) состоится один из интереснейших боев нынешнего сезона в ММА, где сразятся российский файтер Ислам Махачев и ирландец Иэн "Мачадо" Гэрри, сообщает Zakon.kz.

Их поединок пройдет на турнире UFC 330, где на кону будет титул чемпиона в полусреднем весе. Несколько часов назад оба спортсмена провели битву взглядов у статуи Рокки Бальбоа в Филадельфии вблизи знаменитой лестницы Художественного музея.

Встреча Ислама Махачева и Иэна Гэрри станет главным событием предстоящего ивента. Оба файтера подходят к очной битве с одним поражением в своих рекордах.

У 34-летнего россиянина стаж в клетке составляет 28 побед при одной неудаче. В активе 28-летнего ирландца 17 успешных боев, также одно поражение, которое ему нанес наш Шавкат Рахмонов в декабре 2024 года.

А в прошлые выходные в UFC снова заговорили о Казахстане после яркой победы нашего тяжеловеса Дияра Нургожая, когда он нокаутом уложил бразильца Бруно Лопеса.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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