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Спорт

Казахстанец пробился в финал чемпионата мира U20 в Словакии

Казахстанец пробился в финал чемпионата мира U20, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 18:07 Фото: olympic.kz
В Братиславе (Словакия) продолжается чемпионат мира U20 по борьбе. В полуфинале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг Бекасыл Асамбек одержал победу над японцем Ицуки Енасиро. Благодаря этому казахстанец вышел в финал, сообщает Zakon.kz.

В решающей схватке Асамбек встретится с представителем США Аароном Джеймсом Сейделом.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал состоится сегодня, 21 августа.

Ранее сообщалось, что Динара Дауылкызы вышла в финальный блок ЧМ U20 в Словакии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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