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Спорт

TS CUP 5: накал юбилейного сезона нарастает

турнир в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:05 Фото: Влад Семёнов
Юбилейный сезон TLTS 2026 вернулся после летних каникул и сразу задал высокий темп. Пятый этап TS CUP 5, прошедший 22 и 23 августа, открыл вторую половину сезона. За время паузы игроки успели соскучиться по корту: продолжения ждали с нетерпением и вышли на площадку заряженными на победу.
соревнования по теннису, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:05

Фото: Влад Семёнов

За два дня участники разыграли награды в двух категориях – Grand Masters и Masters. Отдохнувшие и полные сил, игроки выдали по-настоящему динамичный теннис: быстрые обмены ударами, длинные розыгрыши и активную игру у сетки. Проходных матчей на турнире не было – и на то есть причина: чем ближе финал сезона, тем меньше у игроков шансов набрать баллы, необходимые для выхода в него. Цена каждой победы растет, поэтому на TS CUP 5 никто не жалел себя и выкладывался на максимум. Каждый гейм становился очком не только в счете, но и в судьбе всего сезона.

соревнования по теннису, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:05

Фото: Влад Семёнов

Grand Masters: борьба на пределе

В категории Grand Masters собрались самые опытные пары лиги, и они сразу дали понять, что вышли за максимальным результатом. Летняя пауза пошла им на пользу: свежие и заряженные, они много двигались, шли вперед и не отдавали ни одного мяча просто так. Полуфиналы получились изматывающими – и физически, и эмоционально; несколько встреч тянулись до решающего гейма.

Финал стал закономерной кульминацией: обе пары бились за титул до последнего очка, а качество тенниса на ключевых розыгрышах говорило само за себя.

соревнования по теннису, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:05

Фото: Влад Семёнов

Masters: интрига до последнего гейма

В категории Masters события развивались не менее остро. Игра здесь получилась особенно живой: активный, скоростной теннис и плотные результаты, при которых предсказать победителя заранее было почти невозможно. Разнообразие в игру внесли новые игроки лиги – дебютанты TLTS вышли на корт без тени робости и сразу навязали борьбу более опытным участникам. Добавили интриги и обновленные пары, собранные из давних игроков лиги: знакомые лица в новых сочетаниях играли иначе, чем от них привыкли ждать. Именно в этой категории чаще всего рождаются сюрпризы сезона, и TS CUP 5 не стал исключением.

соревнования по теннису, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:05

Фото: Влад Семёнов

Два турнира до финала

TS CUP 5 снова подтвердил уровень юбилейного сезона: плотная борьба, непредсказуемые развязки и игроки, готовые сражаться за каждый мяч. Расклад в общем зачете стал яснее, но главные игроки и пары финала пока наверняка неизвестны.

Впереди еще два турнира – TS CUP 6 и TS CUP 7, после которых в конце сентября состоится большой финал юбилейного сезона. А на кону – призовой фонд в 10 000 долларов. Такая ставка заводит: мотивация у игроков сейчас предельная, и с каждым этапом шансов набрать нужные для финала баллы становится все меньше. После летней паузы TLTS вернулся заряженным и энергичным, и следующие турниры обещают быть только жарче.

Итоги TS CUP 5

Grand Masters

Победители: ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР / ЯШАР АЗИЗ

Второе место: ДОСТАНОВ ФАРХАТ / МУХАММЕТОВ РИАТ

Полуфиналисты: ХАКИМОВ АЛМАЗ / ИБРАГИМОВ САИД

БАЛГАРИН ЕРЛАН / ЦЫКУНОВ ВИТАЛИЙ

Masters

Победители: АБЕНОВ ДАНИАР / БАЗАРКУЛОВ АБДИХАЛЫК

Второе место: НИ КОНСТАНТИН / ГАЛАЛ АХМЕД

Полуфиналисты: КОГАЙ ВАЛЕНТИН / НИ АРКАДИЙ

БАЙДАУЛЕТОВ КАЙРАТ / САБЫРЖАНУЛЫ АСЛАН

Партнеры и спонсоры

TS CUP 5 состоялся при поддержке партнеров и спонсоров.

Gold sponsors: Mango, Kimex.

Medical partner: Private Almaty.

Сервис доставки здорового питания: Green City.

Partners: BOSS, Argymaq, Cruno, Vivo, Cinemax, Florence, Puma, Dessange, Napapijri, Marco Polo, Ushiro, Bugatti, Pardaev, Hofmann.

Media partners: NUR.KZ, Zakon.kz, "31 канал", Sdelka.kz, "Капитал", Mustafin Magazine, Love Radio, "Курсив", "Бизнес FM", Esquire, Sportnews, Qazmonitor, Sport Arena.

Организаторы благодарят участников, партнеров и спонсоров за поддержку юбилейного сезона TLTS.

Партнерский материал

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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