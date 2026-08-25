TS CUP 5: накал юбилейного сезона нарастает
За два дня участники разыграли награды в двух категориях – Grand Masters и Masters. Отдохнувшие и полные сил, игроки выдали по-настоящему динамичный теннис: быстрые обмены ударами, длинные розыгрыши и активную игру у сетки. Проходных матчей на турнире не было – и на то есть причина: чем ближе финал сезона, тем меньше у игроков шансов набрать баллы, необходимые для выхода в него. Цена каждой победы растет, поэтому на TS CUP 5 никто не жалел себя и выкладывался на максимум. Каждый гейм становился очком не только в счете, но и в судьбе всего сезона.
Grand Masters: борьба на пределе
В категории Grand Masters собрались самые опытные пары лиги, и они сразу дали понять, что вышли за максимальным результатом. Летняя пауза пошла им на пользу: свежие и заряженные, они много двигались, шли вперед и не отдавали ни одного мяча просто так. Полуфиналы получились изматывающими – и физически, и эмоционально; несколько встреч тянулись до решающего гейма.
Финал стал закономерной кульминацией: обе пары бились за титул до последнего очка, а качество тенниса на ключевых розыгрышах говорило само за себя.
Masters: интрига до последнего гейма
В категории Masters события развивались не менее остро. Игра здесь получилась особенно живой: активный, скоростной теннис и плотные результаты, при которых предсказать победителя заранее было почти невозможно. Разнообразие в игру внесли новые игроки лиги – дебютанты TLTS вышли на корт без тени робости и сразу навязали борьбу более опытным участникам. Добавили интриги и обновленные пары, собранные из давних игроков лиги: знакомые лица в новых сочетаниях играли иначе, чем от них привыкли ждать. Именно в этой категории чаще всего рождаются сюрпризы сезона, и TS CUP 5 не стал исключением.
Два турнира до финала
TS CUP 5 снова подтвердил уровень юбилейного сезона: плотная борьба, непредсказуемые развязки и игроки, готовые сражаться за каждый мяч. Расклад в общем зачете стал яснее, но главные игроки и пары финала пока наверняка неизвестны.
Впереди еще два турнира – TS CUP 6 и TS CUP 7, после которых в конце сентября состоится большой финал юбилейного сезона. А на кону – призовой фонд в 10 000 долларов. Такая ставка заводит: мотивация у игроков сейчас предельная, и с каждым этапом шансов набрать нужные для финала баллы становится все меньше. После летней паузы TLTS вернулся заряженным и энергичным, и следующие турниры обещают быть только жарче.
Итоги TS CUP 5
Grand Masters
Победители: ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР / ЯШАР АЗИЗ
Второе место: ДОСТАНОВ ФАРХАТ / МУХАММЕТОВ РИАТ
Полуфиналисты: ХАКИМОВ АЛМАЗ / ИБРАГИМОВ САИД
БАЛГАРИН ЕРЛАН / ЦЫКУНОВ ВИТАЛИЙ
Masters
Победители: АБЕНОВ ДАНИАР / БАЗАРКУЛОВ АБДИХАЛЫК
Второе место: НИ КОНСТАНТИН / ГАЛАЛ АХМЕД
Полуфиналисты: КОГАЙ ВАЛЕНТИН / НИ АРКАДИЙ
БАЙДАУЛЕТОВ КАЙРАТ / САБЫРЖАНУЛЫ АСЛАН
Партнеры и спонсоры
TS CUP 5 состоялся при поддержке партнеров и спонсоров.
Gold sponsors: Mango, Kimex.
Medical partner: Private Almaty.
Сервис доставки здорового питания: Green City.
Partners: BOSS, Argymaq, Cruno, Vivo, Cinemax, Florence, Puma, Dessange, Napapijri, Marco Polo, Ushiro, Bugatti, Pardaev, Hofmann.
Media partners: NUR.KZ, Zakon.kz, "31 канал", Sdelka.kz, "Капитал", Mustafin Magazine, Love Radio, "Курсив", "Бизнес FM", Esquire, Sportnews, Qazmonitor, Sport Arena.
Организаторы благодарят участников, партнеров и спонсоров за поддержку юбилейного сезона TLTS.
Партнерский материал