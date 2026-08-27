Рыбакина встретится с 17-летней американкой на старте US Open 2026
Вторая ракетка мира среди женщин Елена Рыбакина за выход во второй круг американского первенства померится силами с 580-м номером рейтинга WTA – Теа Фродин из США.
Другая казахстанка, Юлия Путинцева, встретится с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии, которой организаторы дали 12-й номер посева.
В мужской сетке наш Александр Бублик сразится с хозяином соревнований Джей Джей Вольфом (№248 ATP). Второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко попытает свое счастье в поединке с хорватом Дино Прижмичем (№101 ATP).
Полное расписание игр с участием наших теннисистов узнаем уже в ближайшее время.
US Open 2026 пройдет с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, у мужчин титул удерживает испанец Карлос Алькарас.
Количество представителей Казахстана в одиночном разряде могло возрасти до пяти человек. Однако удачно стартовавший в квалификационных состязаниях Тимофей Скатов далее в полуфинале уступил болгарину Григору Димитрову.