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Спорт

Рыбакина встретится с 17-летней американкой на старте US Open-2026

Теннис Жеребьевка Чемпионата США, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 22:24 Фото: Instagram/LenaRybakina
Несколько минут назад в Нью-Йорке завершилась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису в женском и мужском одиночном разрядах, где четыре казахстанских игрока узнали своих соперников по первому кругу, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка мира среди женщин Елена Рыбакина за выход во второй круг американского первенства померится силами с 580-м номером рейтинга WTA – Теа Фродин из США.

Другая казахстанка Юлия Путинцева встретится с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии, которой организаторы дали 12-ый номер посева.

В мужской сетке наш Александр Бублик сразится с хозяином соревнований Джей Джей Вольфом (№248 ATP). Второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко попытает свое счастье в поединке с хорватом Дино Прижмичем (№101 ATP).

Полное расписание игр с участием наших теннисистов узнаем уже в ближайшее время.

US Open-2026 пройдет с 30 августа по 12 августа. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, у мужчин титул удерживает испанец Карлос Алькарас.

Количество представителей Казахстана в одиночном разряде могло возрасти до пяти человек. Однако удачно стартовавший в квалификационных состязаниях Тимофей Скатов, далее в полуфинале уступил болгарину Григору Димитрову.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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