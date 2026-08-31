Агрессивная актриса: что известно о первой сопернице Рыбакиной на US Open

1 сентября Елена Рыбакина и 17-летняя американская теннисистка Тея Фродин впервые встретятся на теннисном корте, сообщает Zakon.kz.

Для теннисистки из Америки это будет дебют в основной сетке турнира Большого шлема. Фродин получила wild card после победы на чемпионате США среди девушек до 18 лет. По ходу турнира она обыграла пять сеяных соперниц. Сейчас она занимает 580-е место в рейтинге WTA.

Рост Фродин составляет около 183 см. В US Open ее игру описывают как агрессивную и изобретательную.

"Теннисистка постоянно стремится расширять свой игровой арсенал", – говорится в публикации о Тее Фродин.

Однако известна Фродин не только благодаря теннису. В 12 лет она стала дублером юной Серены Уильямс в фильме "Король Ричард", посвященном семье знаменитой американской теннисистки. Фродин около шести месяцев провела на съемочной площадке и воспроизводила теннисные движения Серены.

Перед матчем Фродин призналась, что встреча с Рыбакиной для нее является исполнением мечты. Она понимает, что ей предстоит играть против второй ракетки мира, и рассчитывает показать свой лучший теннис.

Матч Рыбакина – Фродин состоится 1 сентября в Нью-Йорке. Ранее теннисистки никогда друг с другом не встречались.

В live-рейтинге WTA Елена Рыбакина уже поднялась на первую строчку.