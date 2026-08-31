Александр Бублик удачно начал свой поход на US Open 2026

В Нью-Йорке завершился первый игровой день Открытого чемпионата США по теннису, по расписанию которого на местные корты вышли два казахстанских Александра – Бублик и Шевченко, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана на старте американского первенства встретился с хозяином состязаний и 253-й ракеткой мира Джей Джей Вульфом. Поначалу в этом поединке все прекрасно сложилось для Бублика, который без особых проблем взял стартовые две партии – 6:4, 6:2.

Затем Джей Джей включил резервные силы и победил в третьем сете – 6:3. Однако Александр быстро пришел в себя и сразу забрал три гейма в четвертой партии, а потом довел встречу до логического конца – 6:1.

Далее Бублик во втором круге нынешних состязаний встретится с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Адриан Маннарино (Франция).

К сожалению, основная стадия Открытого чемпионата США началась неудачно для другого представителя казахстанского тенниса – Александра Шевченко, который в упорных пяти сетах проиграл хорвату Дино Прижмичу – 6:2, 3:6, 3:6, 7:5, 5:7.

Чуть ранее сито квалификационного турнира не смог пройти наш Тимофей Скатов – выиграв стартовую встречу, затем он уступил болгарину Григору Димитрову.