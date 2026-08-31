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Спорт

Казахстан завершил Grand Slam по дзюдо в Швейцарии с одной медалью

Казахстан завершил Grand Slam по дзюдо в Швейцарии с одной медалью, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 18:14 Фото: olympic.kz
В швейцарской Лозанне завершился турнир Grand Slam по дзюдо. Единственную медаль в составе сборной Казахстана завоевал Абылайхан Жубаназар. В финале в весовой категории до 81 кг он одолел узбекского спортсмена Арслонбека Тожиева и отметился "золотом", сообщает Zakon.kz.

Шерзод Давлатов в весе до 60 кг боролся за бронзовую медаль. В схватке за третье место он уступил узбекскому спортсмену Самариддину Кучкарову. В утешительном раунде Акылжан Жубатканов (до 66 кг) проиграл представителю Южной Кореи Чанёну Киму, а Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг) – представительнице Венесуэлы Карен Леон.

В свою очередь Дана Абдирова (до 57 кг), Талгат Орынбасар (до 60 кг), Нурканат Серикбаев (до 66 кг), Ажар Асхат (до 70 кг), Бакытжан Абдурахманов (до 73 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг), Аруна Жангельдина (до 78 кг), Адилет Алмат (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг), Марат Байкамуров (до 100 кг), Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) завершили выступление на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что Абылайхан Жубаназар сотворил сенсацию в финале Grand Slam и принес Казахстану "золото".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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