Когда нужно остановиться: врач назвал опасные симптомы во время бега

27 сентября в Алматы пройдет 15-й юбилейный Almaty Marathon. Организатор забега, корпоративный фонд "Смелость быть первым", ожидает 16 тыс. участников из более чем 60 стран. В преддверии старта фонд напоминает: следить за самочувствием важно как на тренировках, так и на самой дистанции.

Боль в груди, внезапную сильную одышку или предобморочное состояние во время бега нельзя списывать на усталость. О каких проблемах могут говорить эти симптомы, когда необходимо остановиться и обратиться за медицинской помощью и что следует учитывать при подготовке к забегу, объясняют врач спортивной медицины Кирилл Пылыпив и тренер марафонцев-любителей Мади Айтимов.

Фото: Almaty Marathon

Какие симптомы нельзя списывать на усталость

"Насторожить должны боль или давление в груди, особенно если боль отдает в руку, шею или челюсть, внезапная сильная одышка, головокружение или предобморочное состояние. Они могут указывать на нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Спутанность сознания, нарушение координации, судороги, тошнота и рвота, сильный озноб или прекращение потоотделения в жару могут быть признаками перегрева, теплового удара или нарушения водно-солевого баланса. Внезапная острая боль в мышцах, суставах или костях может говорить о травме. Если симптом возник резко, усиливается или не проходит, нужно остановиться и далее обратиться к врачу", – объясняет Кирилл Пылыпив.

Фото: Almaty Marathon

С такими проявлениями могут быть связаны разные проблемы:

Нарушения сердечного ритма и кровоснабжения сердца. Среди возможных причин – аритмия и ишемия миокарда. В отдельных случаях боль в груди может быть признаком острого инфаркта миокарда.

Тепловой удар. Это опасное состояние может возникнуть при физической нагрузке, особенно в жару, и требует срочной медицинской помощи. При этом потоотделение может сохраняться – его отсутствие не является обязательным признаком.

Гипонатриемия. Так называют снижение концентрации натрия в крови. Во время длительной нагрузки оно может быть связано в том числе с избыточным употреблением жидкости. Некоторые проявления гипонатриемии можно спутать с обезвоживанием.

Нарушения сознания и координации. Головокружение, потеря равновесия и обморок могут возникать по разным причинам и не обязательно указывают на заболевание нервной системы. Они требуют прекращения нагрузки и медицинской оценки.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. При интенсивном беге часть кровотока перераспределяется в пользу работающих мышц. Снижение кровоснабжения кишечника – одна из возможных причин боли в животе, тошноты и диареи.

Этот перечень не позволяет поставить диагноз самостоятельно: похожие симптомы могут иметь разные причины. Некоторые состояния связаны с ранее существовавшими заболеваниями, другие возникают непосредственно во время нагрузки.

Что учитывать до старта и на тренировках

Мади Айтимов отмечает, что начинающие бегуны нередко ориентируются на истории атлетов в социальных сетях, не учитывая разницу в подготовке и состоянии здоровья.

Фото: Almaty Marathon

"Подготовку к марафону лучше начинать с обследования, чтобы заранее оценить состояние организма и понимать, к каким нагрузкам он готов. Если начинающий бегун регулярно заболевает уже в первые две-три недели тренировок, когда нагрузка еще остается легкой, это может быть сигналом, что ему не хватает ресурсов для полноценного восстановления. В таком случае стоит обратиться к врачу. В рамках обследования можно проверить состав тела – соотношение жировой, мышечной и костной ткани, а также содержание воды в организме. Эти данные помогают оценить исходное физическое состояние и подобрать нагрузку, соответствующую текущему уровню подготовки, и постепенно ее увеличивать", – отмечает Мади Айтимов.

Какие обследования необходимы, определяет врач; анализ состава тела сам по себе не заменяет медицинскую оценку. В ходе подготовки важно также учитывать, как человек переносит нагрузку и восстанавливается.

"Подготовка к марафону всегда выявляет лимитирующие факторы – то, что в конкретный момент не позволяет бегуну безопасно увеличивать нагрузку и прогрессировать. Это может быть недостаточная физическая подготовка, нехватка сна и восстановления, несбалансированное питание или особенности повседневного образа жизни. В процессе тренировок становится понятно, как организм реагирует на разные виды нагрузки, какой объем спортсмен способен выдерживать и насколько быстро его можно увеличивать. Постепенно человек учится распознавать сигналы организма – фоновую усталость, ухудшение сна, снижение работоспособности или частые болезни – и понимать, когда необходимо снизить нагрузку или уделить больше внимания восстановлению. Все это помогает вовремя корректировать план подготовки и подойти к старту подготовленным", – объясняет Мади Айтимов.

Что делать, если стало плохо на дистанции

В день забега на самочувствие влияет и эмоциональное состояние. Недосып, громкая музыка, большое скопление людей и предстартовое волнение могут усиливать тревогу, а у некоторых участников – спровоцировать паническую атаку, поясняет Кирилл Пылыпив.

Фото: Almaty Marathon

"Острая паническая атака – повод прекратить бег, поскольку такие симптомы, как гипервентиляция, учащенное сердцебиение и нарушение координации, могут мешать безопасно продолжать нагрузку. При этом умеренное волнение, тревога или страх не преодолеть дистанцию сами по себе не являются медицинским противопоказанием к продолжению забега", – отмечает врач.

Однако самостоятельно списывать боль в груди, выраженную одышку или головокружение на волнение нельзя: похожие симптомы могут сопровождать другие состояния. При опасных признаках необходимо прекратить бег и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

"Даже если через несколько минут кажется, что самочувствие улучшилось, решение о продолжении дистанции должен принимать медработник. При опасных состояниях симптомы могут временно ослабевать, а затем резко усиливаться", – предупреждает Кирилл Пылыпив.

Партнерский материал.