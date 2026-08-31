За рубежом сделали прогноз на первый матч Рыбакиной в US Open-2026

Зарубежный портал Tennis Tonic дал прогноз на матч первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной с американкой Теа Фродин в первом круге Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, автор материала Марк Холл выдвигает как фаворитку Рыбакину, ожидая, что она победит в двух сетах.

Рыбакина подходит к старту US Open в статусе второй ракетки мира.

В этом сезоне она балансирует между победами и поражениями со счетом 42:13, в том числе 29:7 на харде. Ее главными достижениями в 2026 году стали титулы на Australian Open и турнире в Штутгарте.

17-летняя Фродин занимает 585-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне американка выиграла 18 матчей и потерпела 10 поражений. Ее лучшим результатом стал выход в полуфинал турнира категории W35 в Аркадии.

Матч оппонентов пройдет 1 сентября на корте Grandstand в 20:00 по казахстанскому времени.

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