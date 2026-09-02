Главный фаворит US Open-2026 едва не вылетел на старте турнира

Утром 2 сентября 2026 года финишировали все матчи первого круга в одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису, в заключительном поединке которого первый сеяный турнира Александр Зверев (Германия) с трудом обыграл итальянца Лоренцо Сонего, сообщает Zakon.kz.

Для своего успеха на старте US Open-2026 немецкому теннисисту понадобилось потратить все пять сетов и почти пять часов игрового времени – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

Таким образом, Зверев прошел во второй круг текущих состязаний, где завтра встретится с французом Куентом Халисом (№52 ATP).

Минувший игровой день в Нью-Йорке сложился удачно и для лидеров казахстанской женской сборной. Елена Рыбакина в первом круге американского первенства преодолела барьер в лице хозяйки кортов Ти Фродин и теперь 3 сентября сыграет против испанки Джессики Бузас Манейро.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева преподнесла сюрприз, переиграв олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич.

За выход в третий круг US Open-2024 наша теннисистка завтра померится силами с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№121 WTA).