Выяснилось, сколько денег заработала Рыбакина за выход во второй круг US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила призовые деньги за победу в 1/64 финала Grand Slam в Нью-Йорке (США), сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина во встрече первого круга уверенно обыграла американку Тею Фродин со счетом 6:3, 6:2.

Как пишет sportarena.kz, за выход во второй раунд Открытого чемпионата США казахстанка Елена Рыбакина гарантировала себе призовые в размере 190 000 долларов (86 млн 438 тыс. 923 тенге).

Также Елена получит 70 рейтинговых очков в борьбе за звание первого номера WTA.

Матч второго раунда US Open 2026 между Боусас Манейрой и Еленой Рыбакиной состоится 3 сентября.

Ранее Рыбакина высказалась о своем здоровье после стартового матча на US Open 2026.