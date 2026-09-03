Бублик показал спортивную ярость в трех сетах на US Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик прошел в третий круг Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче второго круга Бублик сыграл с Адрианом Маннарино (Франция).

Их противостояние длилось 1 час 22 минуты и прошло со счетом 6:3, 6:1, 6:1 в пользу казахстанца. Бублик 16 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных.

На счету его соперника одна подача навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

В следующем круге Бублик "поспорит" с победителем матча между Дино Призмичем (Хорватия) и Томми Полом (США).

Ранее Рыбакина высказалась о своем здоровье после стартового матча на US Open-2026.