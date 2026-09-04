Три часа борьбы: Бублик уступил Полу в третьем круге US Open

Александр Бублик завершил выступление на Открытом чемпионате США. В матче третьего круга первая ракетка Казахстана уступил американцу Томми Полу, сообщает Zakon.kz.

По информации издания sportarena.kz, встреча продолжалась 3 часа 15 минут и завершилась победой Пола со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, 6:3.

Бублик выполнил 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Пола – десять эйсов, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертом круге американец сыграет с победителем встречи Карлоса Алькараса и Ву Йибина.

Ранее Бублик показал спортивную ярость в трех сетах на US Open и прошел в третий круг Открытого чемпионата США.