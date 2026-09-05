Рыбакина единственная из казахстанцев смогла удержаться в одиночном разряде US Open-2026

Казахстан сохранил лишь одного представителя на Открытом чемпионате США по теннису в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, на US Open-2026 в "одиночке" продолжает выступления Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA).

В третьем круге ей предстоит сыграть с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (58-е место).

Среди женщин от нашей страны также выступала Юлия Путинцева (84-е место), но она вышла из соревнований во втором круге.

от нашей страны также выступала (84-е место), но она вышла из соревнований во втором круге. У мужчин в основной сетке играли Александр Бублик (16-е место в рейтинге ATP) и Александр Шевченко (98-е место). Шевченко покинул чемпионат уже в первом круге. Бублик тоже не сумел пройти дальше третьего раунда.

в основной сетке играли (16-е место в рейтинге ATP) и (98-е место). покинул чемпионат уже в первом круге. тоже не сумел пройти дальше третьего раунда. На турнире выступал и Тимофей Скатов (205-е место), он не смог попасть в основную сетку, проиграв в квалификации во втором круге.

Ранее мы писали о том, что игра с узбекистанкой уже решила судьбу Соболенко в третьем круге US Open.