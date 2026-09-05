Бублик и Шан разгромили соперников на старте US Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на Открытом чемпионате США в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, вместе с китайским теннисистом Шан Цзюньчэном он в двух сетах обыграл аргентинца Себастьяна Баэса и венгра Фабиана Марожана – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 56 минут. Бублик и Шан реализовали три брейк-пойнта из 11 и допустили одну двойную ошибку.

Во втором круге казахстанско-китайская пара встретится с победителями матча между Финном Рейнольдсом и Джеймсом Уоттом и дуэтом Гвидо Андреоцци / Манюэль Гинар.

Ранее сообщалось, что Бублик уступил Полу в третьем круге US Open.