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Спорт

Бублик и Шан разгромили соперников на старте US Open

Бублик и Шан разгромили соперников на старте US Open, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 00:12 Фото: Instagram/BUBLIK
Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на Открытом чемпионате США в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, вместе с китайским теннисистом Шан Цзюньчэном он в двух сетах обыграл аргентинца Себастьяна Баэса и венгра Фабиана Марожана – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 56 минут. Бублик и Шан реализовали три брейк-пойнта из 11 и допустили одну двойную ошибку.

Во втором круге казахстанско-китайская пара встретится с победителями матча между Финном Рейнольдсом и Джеймсом Уоттом и дуэтом Гвидо Андреоцци / Манюэль Гинар.

Ранее сообщалось, что Бублик уступил Полу в третьем круге US Open.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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