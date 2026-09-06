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Спорт

Рыбакина взяла реванш у Стародубцевой на US Open

Теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 08:18 Фото: instagram/LenaRybakina
Казахстанская теннисистка провела очень сложный матч в 1/8 финала Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, вторая ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу над украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой в 1/16 финала ТБШ в Нью-Йорке.

В первом сете казахстанка забрала только на тайбрейке – 7:6 (6).

Во второй партии Елена забрала две подачи украинки. В итоге 6:3 и выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

В четвертом круге Елена Рыбакина встретится с японкой Наоми Осакой (№13 WTA).

5 сентября 2026 года стало известно, что казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на Открытом чемпионате США в парном разряде.

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Камила Салкымбаева
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