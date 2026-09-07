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Спорт

Рыбакина обошла Соболенко и Андрееву в рейтинге сезона WTA

Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 17:50 Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опередила белоруску Арину Соболенко и россиянку Мирру Андрееву в промежуточных итогах сезона WTA, где выявлены теннисистки с наибольшим количеством побед на турнирах, сообщает Zakon.kz.

Лидером по этому показателю стала американка Джессика Пегула (3-я ракетка WTA) – 49 побед. Вторую строчку рейтинга занимает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 2 WTA), пишет Sports.kz со ссылкой на Opta. В текущем сезоне казахстанка одержала 45 побед.

Третьей идет первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, на счету которой 44 победы. Столько же выигранных матчей у представительницы Украины Элины Свитолиной (9-я в рейтинге WTA). Пятерку лучших замыкает российская теннисистка Мирра Андреева (№ 5 WTA) с 43 победами.

В настоящее время лучшие теннисистки мира продолжают борьбу на Открытом чемпионате США – заключительном турнире "Большого шлема" сезона-2026.

6 сентября Елена Рыбакина играла против украинки Юлии Стародубцевой и одержала победу. В следующем раунде Елена "поспорит" с Наоми Осакой из Японии. Поединок запланирован на 7 сентября. Матч стартует не раньше чем в 20:00 по казахстанскому времени.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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