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Спорт

Елена Рыбакина разгромила Наоми Осаку и вышла в четвертьфинал US Open

Теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 03:16 Фото: instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла японку Наоми Осаку и пробилась в 1/4 финала турнира Большого шлема US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, на победу над экс-первой ракеткой мира, которая сейчас занимает 13-е место в рейтинге WTA, Рыбакина потратила один час и семь минут.

Встреча в рамках 1/8 финала одиночного разряда завершилась уверенной победой казахстанской теннисистки в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

За время матча Елена выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Осака ответила двумя эйсами, совершила пять двойных ошибок и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

После этой встречи счет в личных противостояниях теннисисток стал 2:0 в пользу казахстанской спортсменки.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет против олимпийской чемпионки из Китая Циньвэнь Чжэн.

Выход в полуфинал Открытого чемпионата США гарантирует Елене Рыбакиной статус первой ракетки мира в обновленном рейтинге WTA независимо от результатов ее главных соперниц.

Ранее четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала борьбу с Рыбакиной за сохранение лидерства в мировом рейтинге WTA.

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Камила Салкымбаева
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