Елена Рыбакина разгромила Наоми Осаку и вышла в четвертьфинал US Open
Как пишет Sportarena.kz, на победу над экс-первой ракеткой мира, которая сейчас занимает 13-е место в рейтинге WTA, Рыбакина потратила один час и семь минут.
Встреча в рамках 1/8 финала одиночного разряда завершилась уверенной победой казахстанской теннисистки в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.
За время матча Елена выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Осака ответила двумя эйсами, совершила пять двойных ошибок и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.
После этой встречи счет в личных противостояниях теннисисток стал 2:0 в пользу казахстанской спортсменки.
В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет против олимпийской чемпионки из Китая Циньвэнь Чжэн.
Выход в полуфинал Открытого чемпионата США гарантирует Елене Рыбакиной статус первой ракетки мира в обновленном рейтинге WTA независимо от результатов ее главных соперниц.
Ранее четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала борьбу с Рыбакиной за сохранение лидерства в мировом рейтинге WTA.