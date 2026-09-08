Соболенко чуть не проиграла шестой ракетке мира в четвертьфинале US Open-2026

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко, имеющая в активе четыре победы на турнирах "Большого шлема", пробилась в полуфинал US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинальной встрече первая ракетка мира в трех сетах сыграла с представительницей Чехии Линдой Носковой, занимающей шестую позицию в рейтинге.

Матч увенчался победой Соболенко со счетом 7:6, 3:6, 7:6 и продлился 2 часа 22 минуты.

Белоруска отметилась 12 эйсами, четырежды ошиблась при подаче и смогла реализовать два брейк-пойнта из девяти.

отметилась 12 эйсами, четырежды ошиблась при подаче и смогла реализовать два брейк-пойнта из девяти. В свою очередь Носкова 18 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала три из шести возможностей перехватить подачу соперницы.

Теперь Соболенко предстоит полуфинальное противостояние с одной из двух американских теннисисток – Джессикой Пегулой или Эммой Наварро.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина обошла Соболенко и Андрееву в рейтинге сезона WTA.