#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
454.46
527.72
5.25
Спорт

Соболенко чуть не проиграла шестой ракетке мира в четвертьфинале US Open-2026

Арина Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 02:30 Фото: Instagram/wta
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко, имеющая в активе четыре победы на турнирах "Большого шлема", пробилась в полуфинал US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинальной встрече первая ракетка мира в трех сетах сыграла с представительницей Чехии Линдой Носковой, занимающей шестую позицию в рейтинге.

Матч увенчался победой Соболенко со счетом 7:6, 3:6, 7:6 и продлился 2 часа 22 минуты.

  • Белоруска отметилась 12 эйсами, четырежды ошиблась при подаче и смогла реализовать два брейк-пойнта из девяти.
  • В свою очередь Носкова 18 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала три из шести возможностей перехватить подачу соперницы.

Теперь Соболенко предстоит полуфинальное противостояние с одной из двух американских теннисисток – Джессикой Пегулой или Эммой Наварро.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина обошла Соболенко и Андрееву в рейтинге сезона WTA.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко
02:20, 05 сентября 2026
Игра с узбекистанкой решила судьбу Соболенко в третьем круге US Open
Соболенко и Джокович, теннис
02:30, 18 августа 2026
Соболенко пообещала встретиться на корте US Open с Джоковичем
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко
04:57, 07 сентября 2026
Арина Соболенко дерзко ворвалась в четвертьфинал US Open 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов во время тренировки
03:18, 09 сентября 2026
Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после поражения нокаутом от Ядонга
Елена Рыбакина и Арина Соболенко перед началом финального матча Australian Open
02:46, 09 сентября 2026
"Буду более чем счастлива": Соболенко высказалась о возможном лидерстве Рыбакиной
Иэн Гэрри и Карлос Пратес на турнире UFC Paris
02:19, 09 сентября 2026
Иэн Гэрри считает, что Карлос Пратес сможет нокаутировать Ислама Махачева
Амдуни празднует с Рэмси забитый гол в ворота Рексхэма
01:44, 09 сентября 2026
"Бёрнли" без травмированного Сатпаева сыграл вничью с "Рексхэмом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: