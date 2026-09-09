В Беларуси реагируют на выход Рыбакиной в четвертьфинал US Open-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере прошла в четвертьфинал US Open, победив японку Наоми Осаку со счетом 6:1, 6:4. Этот результат привлек внимание белорусских спортивных СМИ, сообщает Zakon.kz.

Как резюмирует Sports.kz, белорусские издания отмечают, что Рыбакиной осталась всего одна победа для первой позиции мирового рейтинга, которую сейчас занимает Арина Соболенко.

Если казахстанка одолеет китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале и пройдет в полуфинал, то гарантированно станет первой ракеткой мира.

В материале Sport5.by на первый план выходит сам заголовок публикации – "Спасти Соболенко может только Чжэн. Статистика матчей Рыбакиной и Циньвэнь" . Это говорит о том, насколько серьезно в Беларуси воспринимают угрозу лидерству своей соотечественницы.

на первый план выходит сам заголовок публикации – . Это говорит о том, насколько серьезно в Беларуси воспринимают угрозу лидерству своей соотечественницы. Еще один материал Sport5.by озаглавлен "Рыбакина вышла в четвертьфинал US Open: ей осталась одна победа, чтобы сместить Соболенко с вершины рейтинга" .

озаглавлен . Pressball также акцентирует внимание на рейтинговой интриге, озаглавив материал "Елена Рыбакина в шаге от звания первой ракетки мира".

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с Чжэн Циньвэнь. Казахстанская теннисистка выиграла четыре из пяти предыдущих матчей с китаянкой.

Ранее мы сообщали, что Соболенко чуть не проиграла шестой ракетке мира в четвертьфинале US Open-2026.