#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
Спорт

Рыбакина победила Гауфф и встретится в финале US Open-2026 с Соболенко

Соболенко и Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 08:36 Фото: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
В Нью-Йорке завершился матч 1/2 финала Открытого чемпионата США среди женщин в одиночном разряде, в котором лучшая теннисистка Казахстана обошла американку Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, игра шла 2 часа 9 минут, за которые Елена Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки, проиграла три гейма на своей подаче, сделала четыре брейка и добилась победы со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

При счете 5:3 в третьей партии Рыбакина не подала на победу в матче, но уже в следующем гейме оформила брейк.

Счет в личном противостоянии теннисисток стал 2:2.

Прежде Елена и Кори обменялись победами в Торонто (2002 и 2026), а в 2023 году в Дубае казахстанка снялась с матча до начала игры, и ей было присуждено поражение.

В финале US Open-2026 Елена Рыбакина встретится с экс-первой ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира Ариной Соболенко из Беларуси.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
US Open-2024: определились финалисты в мужском одиночном разряде 
10:31, 07 сентября 2024
US Open-2024: определились финалисты в мужском одиночном разряде
Теннис Жеребьевка Чемпионата США
22:24, 27 августа 2026
Рыбакина встретится с 17-летней американкой на старте US Open 2026
US Open-2024: Джессика Пегула стала второй финалисткой в женском одиночном разряде
10:41, 06 сентября 2024
US Open-2024: Джессика Пегула стала второй финалисткой в женском одиночном разряде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на US Open-2026
08:47, Сегодня
Определено время начала финального матча US Open Рыбакина – Соболенко
Елена Рыбакина на US Open-2026
08:36, Сегодня
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над Кори Гауф в полуфинале US Open
Елена Рыбакина - финалистка Открытого чемпионата США 2026 года
08:27, Сегодня
История личных встреч Рыбакиной и Соболенко перед финалом US Open-2026
Елена Рыбакина на US Open
08:09, Сегодня
Елена Рыбакина оформила волевую победу и вышла в финал US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: