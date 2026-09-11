Рыбакина победила Гауфф и встретится в финале US Open-2026 с Соболенко
Фото: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
В Нью-Йорке завершился матч 1/2 финала Открытого чемпионата США среди женщин в одиночном разряде, в котором лучшая теннисистка Казахстана обошла американку Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sportarena.kz, игра шла 2 часа 9 минут, за которые Елена Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки, проиграла три гейма на своей подаче, сделала четыре брейка и добилась победы со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
При счете 5:3 в третьей партии Рыбакина не подала на победу в матче, но уже в следующем гейме оформила брейк.
Счет в личном противостоянии теннисисток стал 2:2.
Прежде Елена и Кори обменялись победами в Торонто (2002 и 2026), а в 2023 году в Дубае казахстанка снялась с матча до начала игры, и ей было присуждено поражение.
В финале US Open-2026 Елена Рыбакина встретится с экс-первой ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира Ариной Соболенко из Беларуси.
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