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Спорт

Лига NAIZA представила кард и детали турнира NAIZA 85

NAIZA 85, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 12:09 Фото: NAIZA FC
Кард NAIZA 85 продолжает пополняться громкими именами, среди которых Жуман Жумабеков, Азат Максум, Артем Тарасов и другие яркие звезды казахстанского ММА, сообщает Zakon.kz.

Принципиальный реванш за титул в наилегчайшем весе: Болат Заманбеков vs. Еламан Саясатов

Скандальная развязка их первой встречи на NAIZA 83, закончившаяся дисквалификацией, взорвала социальные сети и расколола фанатское сообщество на два непримиримых лагеря. Организация не могла оставить эту историю без точки. Болат Заманбеков выходит в октагон с единственной целью – доказать, что он является полноценным и неоспоримым чемпионом, а Еламан Саясатов рвется восстановить справедливость и забрать чемпионский пояс без лишних вопросов. Это не просто бой за пояс – это противостояние с глубокой историей и запредельной мотивацией.

Первая защита пояса в легком весе: Жансерик Жаксыгулулы vs. Мири Садыгов

Жансерик Жаксыгулулы завоевал чемпионский титул в тяжелейшем поединке, но теперь ему предстоит пройти главное испытание -защиту титула против опасного нокаутера Мири Садыгова, который стремительно ворвался в лигу, забронировав за собой статус претендента №1.

Сюрпризы, эмоции и бескомпромиссные бои

Кард NAIZA 85 продолжает пополняться громкими именами, среди которых Жуман Жумабеков, Азат Максум, Артем Тарасов и другие яркие звезды казахстанского ММА.

"Мы собираем кард так, чтобы зритель не мог оторваться от происходящего ни на минуту. Этот вечер гарантированно преподнесет сюрпризы и войдет в историю казахстанского ММА", – отмечают организаторы.

17 сентября – пресс-конференция и Open Workout, 18 сентября – дуэли взглядов на Арбате. А 19 сентября в 17:00 гостей ждут в спортивном комплексе имени Балуана Шолака.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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