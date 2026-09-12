#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
450.91
522.69
5.33
Спорт

Асаубаева завершила выступление в последнем туре на Global Chess League в Индии

Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 04:59 Фото: Instagram/norway_chess
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева сыграла вничью в десятом туре командного турнира Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка, выступающая за команду FYERS American Gambits, встретилась с Харики Дронавалли (Индия). Бибисара сыграла партию вничью со счетом 1:1.

По итогам турнира Бибисара одержала две победы, пять раз сыграла вничью и три раза потерпела поражение.

В итоге команда FYERS American Gambits заняла третье место и не смогла пробиться в финал.

Турнир Global Chess League-2026 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов (454 млн тенге) шел в Индии до 13 сентября.

Ранее мы писали о том, как Бибисара Асаубаева одержала еще одну победу на Global Chess League.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева
06:57, 11 сентября 2026
Бибисара Асаубаева впервые победила на Global Chess League в Индии
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева
06:50, 09 сентября 2026
Асаубаева не смогла выиграть ни в одном из шести туров Global Chess League в Индии
Шахматистка Бибисара Асаубаева
05:55, 12 сентября 2026
Бибисара Асаубаева одержала еще одну победу на Global Chess League
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина после победы в финале US Open
05:01, Сегодня
Елена Рыбакина выступила с заявлением после триумфальной победы на US Open
Арина Соболенко во время финального матча на US Open
04:43, 13 сентября 2026
Заслуженно: Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в финале US Open
Елена Рыбакина после победы в финале US Open
04:14, 13 сентября 2026
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале US Open
Елена Рыбакина во время награждения на US Open
03:37, 13 сентября 2026
Елена Рыбакина стала победительницей US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: