Асаубаева завершила выступление в последнем туре на Global Chess League в Индии

Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева сыграла вничью в десятом туре командного турнира Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка, выступающая за команду FYERS American Gambits, встретилась с Харики Дронавалли (Индия). Бибисара сыграла партию вничью со счетом 1:1.

По итогам турнира Бибисара одержала две победы, пять раз сыграла вничью и три раза потерпела поражение.

В итоге команда FYERS American Gambits заняла третье место и не смогла пробиться в финал.

Турнир Global Chess League-2026 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов (454 млн тенге) шел в Индии до 13 сентября .

Ранее мы писали о том, как Бибисара Асаубаева одержала еще одну победу на Global Chess League.