Выяснилось, сколько денег и очков заработала Рыбакина за историческую победу на US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере выигравшая Открытый чемпионат США, заработала рекордные призовые, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, победа в финале US Open над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) принесла Елене 5 млн 500 тыс. долларов (2 млрд 480 млн 5 тыс. тенге) и 2000 рейтинговых очков.

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах "Большого шлема".

Также Рыбакина является победительницей "Уимблдона" (2022) и Australian Open (2026). Казахстанка впервые в карьере возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США-2026.

Ранее мы писали о том, как Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open.