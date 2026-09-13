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Спорт

Выяснилось, сколько денег и очков заработала Рыбакина за историческую победу на US Open

Рыбакина, теннис, кубок, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 06:44 Фото: Instagram/wta
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере выигравшая Открытый чемпионат США, заработала рекордные призовые, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, победа в финале US Open над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) принесла Елене 5 млн 500 тыс. долларов (2 млрд 480 млн 5 тыс. тенге) и 2000 рейтинговых очков.

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах "Большого шлема".

Также Рыбакина является победительницей "Уимблдона" (2022) и Australian Open (2026). Казахстанка впервые в карьере возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США-2026.

Ранее мы писали о том, как Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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