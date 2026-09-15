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Спорт

Shymkent Marathon 2026: новые рекорды трассы, международные участники и настоящий праздник бега

Фото: пресс-служба Shymkent Marathon, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 20:37 Фото: пресс-служба Shymkent Marathon
13 сентября в Шымкенте состоялся Shymkent Marathon 2026 – одно из главных спортивных событий города, объединившее профессиональных атлетов, любителей бега, корпоративные команды и семьи.

Участники вышли на старт одной из шести дистанций: 5 км, 10 км, 21 км, 42 км, командной эстафеты и скандинавской ходьбы.

Одной из главных спортивных особенностей Shymkent Marathon 2026 стал значительно увеличенный призовой фонд – 20 млн тенге. Впервые организаторы также предусмотрели специальные денежные награды за установление новых рекордов трассы.

Победители Shymkent Marathon 2026

По итогам старта определились победители основных дистанций:

  • 42 км, мужчины: Petrov Andrey – 2:18:33. Приз – 1 млн тенге + 400 тыс. тенге за новый рекорд трассы.
  • 42 км, женщины: Tolstykh Elena – 2:46:54. Приз – 1 млн тенге + 400 тыс. тенге за новый рекорд трассы.
  • 21 км, мужчины: Mirsoatov Hasan – 1:07:16. Приз – 600 тыс. тенге.
  • 21 км, женщины: Korobitskaia Mariia – 1:17:17. Приз – 600 тыс. тенге + 200 тыс. тенге за новый рекорд трассы.
  • 10 км, мужчины: Muhammadjonov Zikrullo – 0:32:36. Приз – 200 тыс. тенге.
  • 10 км, женщины: Abilkhan Uldanai – 0:37:07. Приз – 200 тыс. тенге.
  • 5 км, мужчины: Khrunin Igor – 0:15:01. Приз – 100 тыс. тенге.
  • 5 км, женщины: Yefremova Assel – 0:19:37. Приз – 100 тыс. тенге.
  • Командная эстафета 42 км: команда SNICKERS – 2:25:46. Приз – 350 тыс. тенге.

Отдельный подарок ожидал победительницу женского полумарафона Марию Коробицкую. На церемонии награждения ей вручили теннисный мяч с автографом Елены Рыбакиной – амбассадора Bank RBK, генерального партнера Shymkent Marathon. К этому моменту казахстанская теннисистка уже обеспечила себе статус первой ракетки мира по версии WTA, став первой представительницей Казахстана, достигшей вершины мирового рейтинга.

Международная география Shymkent Marathon также продолжила расширяться. В 2026 году в забеге приняли участие 192 участника из-за рубежа, представляющие 14 стран: Узбекистан, Россию, Кыргызстан, Украину, США, Германию, Китай, Таджикистан, Японию, Канаду, Финляндию, Румынию, Индию и Швецию.

Не только соревнование

Shymkent Marathon традиционно остается не только спортивным стартом, но и большим городским праздником. В этом году особое внимание было уделено атмосфере на маршруте и поддержке бегунов.

Благодаря взаимодействию организаторов, акимата Шымкента и городских служб на трассе появились дополнительные точки поддержки участников. Одним из самых ярких моментов стал водяной коридор, устроенный городскими службами: бегунов освежали водой из гидранта прямо на дистанции. Для многих этот участок стал одним из самых эмоциональных эпизодов марафона – с искренними улыбками, смехом и ощущением беззаботности, словно на несколько минут участники снова вернулись в детство.

Фото: пресс-служба Shymkent Marathon, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 20:37

Фото: пресс-служба Shymkent Marathon

Огромную роль в проведении события сыграла волонтерская команда. К организации Shymkent Marathon 2026 было привлечено более 1 300 волонтеров, которые помогали на трассе, пунктах поддержки, в стартово-финишном городке и на других ключевых участках мероприятия. Масштабная волонтерская поддержка стала одной из важнейших составляющих марафона и помогла создать для участников атмосферу большого общего праздника.

После спортивной части участников и гостей ждала развлекательная программа. Хедлайнером Shymkent Marathon 2026 стал Адилет Жаугашар, выступивший на главной сцене марафона. Музыкальная программа стала ярким завершением насыщенного дня и продолжила атмосферу праздника уже после финиша основных дистанций.

Как и в предыдущие годы, маршрут Shymkent Marathon прошел по центральным улицам и проспектам Шымкента. На протяжении всего утра участников поддерживали болельщики, волонтеры и городские службы, благодаря чему соревнование стало не только борьбой за результат, но и ярким событием для всего города.

Shymkent Marathon 2026 состоялся при поддержке акимата города Шымкента и городских служб.

Организаторами события выступили фитнес-клубы Royal Club, Kasiet и сеть гипермаркетов электроники EVRIKA.

Генеральным партнером Shymkent Marathon 2026 выступил Bank RBK.

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Канат Болысбек
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