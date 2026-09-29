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Спорт

Финал TS CUP 2026: определились чемпионы юбилейного сезона

Фото: Влад Семёнов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:53 Фото: Влад Семенов
Есть турниры, а есть финалы – и разницу между ними безошибочно чувствует каждый, кто хоть раз выходил на корт в день, когда решается все. 25 сентября пятый юбилейный сезон TS CUP 2026 достиг своей вершины: в Алматы прошел итоговый турнир, собравший 16 сильнейших пар сезона.

Здесь не было ни легких соперников, ни права на передышку – лишь один долгий, наэлектризованный день, к вечеру которого лига узнала имена новых чемпионов.

Сезон длиною в полгода

Юбилейный сезон TLTS растянулся на добрых полгода – с апреля по сентябрь. За это время лига провела семь рейтинговых турниров серии TS и сотни розыгрышей, и каждый из них приближал участников к финальному дню. На кону итогового турнира стоял внушительный призовой фонд – 10 000 долларов, и это придавало борьбе особую остроту: играли не только за престиж и место в истории лиги, но и за весомую награду.

Отдельного упоминания заслуживает и то, как в лиге выстроен отбор. Каждый игрок TLTS получает свой КПР – Коэффициент Парного Разряда, объективную оценку уровня, которую выставляют профессиональные эксперты по единому регламенту. Именно эта система задает справедливый баланс сил, определяет состав участников и год за годом подтверждает серьезность лиги, превращая любительский теннис в полноценное спортивное состязание, где случайных имен в финале не бывает.

Фото: Влад Семенов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:53

Фото: Влад Семенов

Один день, который решает все

Однодневный формат финала диктует свой безжалостный ритм. Паузы скоротечны, на восстановление почти не остается времени – пары раз за разом возвращаются на корт, испытывая на прочность и мышцы, и нервы. Кто-то упускал добытое преимущество на решающих очках, у кого-то давала сбой командная сыгранность, а кому-то приходилось вытягивать матч исключительно на воле и хладнокровии. Дальше проходили только те, кто умел удерживать концентрацию и мыслить на корте на несколько ходов вперед.

Весь день трибуны жили турниром: аплодисменты вспыхивали после каждого эффектного удара, а напряжение по мере приближения финала лишь сгущалось. Отдельного уважения заслуживают те, кто вышел на корт, превозмогая травмы: несмотря на боль, они не отказались от борьбы и бились наравне со всеми, до последнего мяча. В такие часы становится очевидно, ради чего все затевалось: любительский теннис в TLTS давно перерос рамки хобби и превратился в зрелищный, взрослый спорт со своей драматургией.

Финал: чемпионская поступь Достанова и Мухамметова

В решающем матче сезона свой класс подтвердили Фархат Достанов и Риат Мухамметов. Пара, весь сезон демонстрировавшая эталонную стабильность, в финале была собранной, мощной и предельно надежной – и заслуженно завоевала главный титул года. Достанов и Мухамметов – чемпионы TS CUP 2026.

Фото: Влад Семенов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:53

Фото: Влад Семенов

Для Достанова этот финал был особенным вдвойне: поддержать сына на трибуне пришел его отец – и на глазах у родного человека Фархат снова поднял чемпионский трофей. Такие моменты и делают спорт настоящим: за каждой победой на корте стоят родные, которые верят и болеют до последнего мяча.

Отдельно об этом сказал и основатель лиги Серик Толбасы:

"Достанов сделает чемпионом любого партнера. Его фамилия уже в третий раз выгравирована на кубке – это говорит само за себя".

И действительно: три титула – это уже не удача, а система. Достанов раз за разом доказывает, что класс, характер и умение вести партнера за собой ценятся в TLTS выше всего.

Но, пожалуй, самая теплая история этого финала родилась вне корта. Один из игроков преподнес своему напарнику по-настоящему щедрый подарок – автомобиль. Причина трогательна: последние пять лет партнер добирался на игры и с игр на общественном транспорте, и товарищ решил, что верного напарника пора освободить от этих хлопот. Этот жест – не про деньги, а про то, что стоит за настоящим спортивным дуэтом: поддержку, благодарность и дружбу, которая давно вышла за пределы теннисного корта. Именно ради таких моментов и существует лига.

Серебряные награды завоевали Абай Шайкенов и Саид Ибрагимов – их путь к финалу стал одной из ярких историй турнира. Дуэт играл смело и до последнего навязывал борьбу, а второе место на итоговом турнире сезона – это результат, которым можно гордиться.

Полуфинальные пары – Арман Смагулов / Тимур Муржуков и Олжас Бейсмаков / Меирхан Дакенов – тоже провели блестящий сезон и добрались до стадии, где случайных команд попросту не бывает. Каждая из них навязала соперникам изнурительную, бескомпромиссную борьбу.

Фото: Влад СеменовФото: Влад Семенов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:53

Фото: Влад Семенов

Итоги TS CUP 2026

  • Чемпионы: Фархат Достанов / Риат Мухамметов
  • Серебряные призеры: Абай Шайкенов / Саид Ибрагимов.

Полуфиналисты

  • Арман Смагулов / Тимур Муржуков
  • Олжас Бейсмаков / Меирхан Дакенов.

Четвертьфиналисты

  • Назим Бакиев / Абдихалык Базаркулов
  • Роман Кузнецов / Денис Старостенко
  • Азиз Яшар / Владимир Пономарев
  • Жан Бениаминов / Тимур Нурамбеков.

Занавес юбилейного сезона

По традиции сезон завершился торжественным гала-ужином, где чествовали чемпионов, призеров и всех, кто сделал этот год незабываемым. Вечер стал не просто церемонией награждения, а теплой встречей большой теннисной семьи – с поздравлениями, воспоминаниями о лучших матчах и общими планами на будущее.

Финал TS CUP 2026 в очередной раз подтвердил: Алматы остается сердцем теннисной жизни страны, а любительский теннис здесь – это прежде всего история о людях, не привыкших сдаваться. Юбилейный сезон завершен, чемпионы названы – а значит, впереди новый виток, новые матчи и новые имена. До встречи в следующем сезоне!

Фото: Влад Семенов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:53

Фото: Влад Семенов

Партнеры и спонсоры

Отдельная благодарность – спонсорам и партнерам лиги. Именно их поддержка год от года поднимает планку организации турниров все выше: профессиональное судейство, достойный призовой фонд, качественная инфраструктура и уровень проведения, которому позавидовали бы и профессиональные соревнования. Спасибо, что делаете TLTS лучше с каждым сезоном!

  • Gold sponsors: Mango, Kimex.
  • Medical partner: Private Almaty.
  • Catering partner: Green City.
  • Partners: BOSS, TUMI, Piquadro, Argymaq, Cruno, Cinemax, Florence, Dessange, Napapijri, Marco Polo, Ushiro, Bugatti, Pardaev, Hofmann.

Сезон TS CUP 2026 завершен. Спасибо, что были с нами!

Партнерский материал

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