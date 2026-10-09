54 члена УЕФА официально потребовали смены руководства FIFA
Фото: Instagram/xeudeportes
Все ассоциации УЕФА, кроме Азербайджана, подтвердили утрату доверия к нынешнему руководству FIFA и призвали к кардинальным реформам в этой организаций, сообщает Zakon.kz.
Накануне в Берлине (Германия) прошел съезд представителей УЕФА, где было опубликовано итоговое заявление, в котором европейские ассоциации вновь проголосовали, что утратили доверие к руководству FIFA. От всеобщего мнения воздержались только представители азербайджанского футбола.
"FIFА нужно новое руководство: уважаемый и объединяющий всех лидер, имеющий глубокие корни в футболе, обладающий видением и опытом, чтобы вести за собой, способностью вызывать доверие в разных регионах и безоговорочной приверженностью развитию, реформам, честности и независимости. Обсуждения реформы и будущего руководства FIFA будут продолжаться между ассоциациями УЕФА и их коллегами по всему мировому футболу". Заявление УЕФА
В приложении к письму указаны требования УЕФА к FIFA:
- разделение полномочий, усиление роли Совета FIFA.
- оптимизация комитетов.
- выборы нового президента, который "ведет за собой, а не управляет".
- отказ от односторонних решений по календарю матчей.
- запрет использования ресурсов FIFA в личных или предвыборных целях и другие.
Как известно, разногласия между двумя крупными футбольными организациями мира возникли нынешним летом, когда глава FIFA Джанни Инфантино запланировал продать долю мундиаля частным инвесторам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript