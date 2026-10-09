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Спорт

54 члена УЕФА официально потребовали смены руководства FIFA

Футбол Отставка Главы FIFA, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:51 Фото: Instagram/xeudeportes
Все ассоциации УЕФА, кроме Азербайджана, подтвердили утрату доверия к нынешнему руководству FIFA и призвали к кардинальным реформам в этой организаций, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Берлине (Германия) прошел съезд представителей УЕФА, где было опубликовано итоговое заявление, в котором европейские ассоциации вновь проголосовали, что утратили доверие к руководству FIFA. От всеобщего мнения воздержались только представители азербайджанского футбола.

"FIFА нужно новое руководство: уважаемый и объединяющий всех лидер, имеющий глубокие корни в футболе, обладающий видением и опытом, чтобы вести за собой, способностью вызывать доверие в разных регионах и безоговорочной приверженностью развитию, реформам, честности и независимости. Обсуждения реформы и будущего руководства FIFA будут продолжаться между ассоциациями УЕФА и их коллегами по всему мировому футболу". Заявление УЕФА

В приложении к письму указаны требования УЕФА к FIFA:

  • разделение полномочий, усиление роли Совета FIFA.
  • оптимизация комитетов.
  • выборы нового президента, который "ведет за собой, а не управляет".
  • отказ от односторонних решений по календарю матчей.
  • запрет использования ресурсов FIFA в личных или предвыборных целях и другие.

Как известно, разногласия между двумя крупными футбольными организациями мира возникли нынешним летом, когда глава FIFA Джанни Инфантино запланировал продать долю мундиаля частным инвесторам.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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