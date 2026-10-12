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Спорт

WTA приняла историческое решение по новой конкурентке Рыбакиной и Соболенко

Соболенко, Андреева, Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 02:27 Фото: Instagram/lenarybakina
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере официально стала третьей ракеткой мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, это случилось по итогам турнира WTA 1000 в Пекине. Там Мирра в финале уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

В новом рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации Андреева теперь идет сразу за Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Ариной Соболенко (Беларусь).

До этого россиянка занимала пятую строчку.

Финальный матч пекинского "тысячника" прошел со счетом 7:5, 6:4 в пользу Чжэн Циньвэнь. Победительница благодаря своему триумфу взлетела сразу на 31 позицию, став 23-й.

Ранее стало известно, что Андреева опередила Рыбакину и Соболенко в сезоне WTA-2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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