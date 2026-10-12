WTA приняла историческое решение по новой конкурентке Рыбакиной и Соболенко

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере официально стала третьей ракеткой мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, это случилось по итогам турнира WTA 1000 в Пекине. Там Мирра в финале уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

В новом рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации Андреева теперь идет сразу за Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Ариной Соболенко (Беларусь).

До этого россиянка занимала пятую строчку.

Финальный матч пекинского "тысячника" прошел со счетом 7:5, 6:4 в пользу Чжэн Циньвэнь. Победительница благодаря своему триумфу взлетела сразу на 31 позицию, став 23-й.

Ранее стало известно, что Андреева опередила Рыбакину и Соболенко в сезоне WTA-2026.