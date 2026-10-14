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Спорт

Соболенко неожиданно сдалась на турнире WTA-1000 в Ухане

Арина Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 02:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не прошла борьбу за титул на турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, она уступила уже в первом для себя матче соревнований.

В поединке второго круга Соболенко, получившая первый номер посева, проиграла американке Энн Ли, занимающей 31-е место в мировом рейтинге. Встреча состоялась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу представительницы США.

Матч шел 2 часа 28 минут. За это время белоруска выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ли восемь подач навылет и четыре двойные ошибки. Американка также использовала четыре из 17 возможностей взять гейм на приеме.

Теперь Энн Ли сыграет с индонезийской теннисисткой Джаниче Чен, занимающей 47-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее мы писали о том, что WTA официально анонсировала турнир с участием Рыбакиной и Соболенко.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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