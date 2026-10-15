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Спорт

Рыбакина узнала шестую соперницу на Итоговом турнире WTA

Элина Свитолина и Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 07:18 Фото: Instagram/lenarybakina
Украинская теннисистка Элина Свитолина отобралась на Итоговый турнир WTA благодаря выходу в третий круг "тысячника" в Ухане (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в матче 1/16 финала Свитолина одолела россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Теперь в live-версии чемпионской гонки WTA Элина имеет в своем активе 5036 очков, преодолев необходимый порог квалификации на Итоговый турнир (5005).

Элина Свитолина стала седьмой теннисисткой, гарантировавшей выступление на Итоговом турнире WTA. До нее напрямую на WTA Finals пробились Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Джессика Пегула и Кори Гауфф (обе – США). Также на финальное состязание года пробилась чемпионка Уимблдона-2026 Линда Носкова из Чехии.

Итоговый турнир WTA состоится с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.

Ранее мы писали о том, что WTA официально анонсировала турнир с участием Рыбакиной и Соболенко.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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