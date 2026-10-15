Арину Соболенко подвергли жесткой критике в Европе после поражения в Ухане

Французское издание Sports.fr отреагировало на проигрыш белорусской теннисистки Арины Соболенко (2-я ракетка мира) американке Энн Ли (31-я) во втором круге турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Соболенко уступила Ли со счетом 6:3, 4:6, 6:7(5:7), хотя по ходу встречи вела сет и брейк. Американка реализовала десятый матчбол и выбила первую сеяную соревнований в ее стартовом поединке.

"С каждым месяцем и каждой неделей у Арины Соболенко получается все меньше", – пишет издание.

Портал также процитировал комментарии болельщиков, огорченных результатами белорусской спортсменки: "Жалкий период для Соболенко в 2026 году".

"Арина Соболенко явно выглядит уставшей. Зимняя пауза, вероятно, пойдет ей на большую пользу. Пока же остается посмотреть, что она покажет на Итоговом турнире", – говорится в публикации.

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