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Спорт

Арину Соболенко подвергли жесткой критике в Европе после поражения в Ухане

Арина Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:34 Фото: Instagram/arynasabalenka
Французское издание Sports.fr отреагировало на проигрыш белорусской теннисистки Арины Соболенко (2-я ракетка мира) американке Энн Ли (31-я) во втором круге турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Соболенко уступила Ли со счетом 6:3, 4:6, 6:7(5:7), хотя по ходу встречи вела сет и брейк. Американка реализовала десятый матчбол и выбила первую сеяную соревнований в ее стартовом поединке.

"С каждым месяцем и каждой неделей у Арины Соболенко получается все меньше", – пишет издание.

Портал также процитировал комментарии болельщиков, огорченных результатами белорусской спортсменки: "Жалкий период для Соболенко в 2026 году".

"Арина Соболенко явно выглядит уставшей. Зимняя пауза, вероятно, пойдет ей на большую пользу. Пока же остается посмотреть, что она покажет на Итоговом турнире", – говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина узнала шестую соперницу на Итоговом турнире WTA.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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