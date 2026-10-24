Бублик не смог устроить шоу и отдал Медведеву путевку в финал ATP 250

24 октября 2026 года первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик не смог завершить свой полуфинальный поединок турнира ATP 250 Almaty Open против россиянина Даниила Медведева, сообщает Zakon.kz.

Собравшиеся зрители ожидали от лучшего теннисиста страны повторения блестящего матча, который он показал накануне в четвертьфинале против Карена Хачанова.

Однако те, кто внимательно смотрел ту игру, знают: в конце встречи наш спортсмен получил небольшую травму, и ее последствия сказались сегодня.

Как оказалось, боль не стихла. Перебинтованный Александр все же вышел на корт и отыграл сет, но продолжить борьбу дальше не смог, так как уже не мог полноценно передвигаться.

Бублик не стал мучить себя и снялся после первой партии, которая завершилась со счетом 6:3 в пользу Медведева.

Встреча продлилась всего 21 минуту. За это время Александр выполнил три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Медведев отметился девятью подачами навылет и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

Таким образом, Бублик завершил выступление на домашнем турнире, а Даниил Медведев пробился в финал Almaty Open-2026, где встретится с грузином Николозом Басилашвили.

В первом полуфинальном матче Басилашвили одержал победу над Стефаносом Циципасом (Греция) в трех сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

"Я провел хороший матч, думаю, мне удалось очень эффективно действовать на своей подаче и использовать возможности на подаче соперника. Во второй партии у меня было много брейк-пойнтов. В какой-то момент я немного занервничал, поэтому, думаю, и проиграл сет на тай-брейке. Но я рад, что сумел вновь сосредоточиться на своей подаче и использовать появившиеся возможности". Николоз Басилашвили

Стоит отметить, что Басилашвили пробился в основную сетку Almaty Open через квалификацию и к моменту выхода в финал провел уже шесть матчей.

Матч за титул алматинского турнира в одиночном разряде пройдет 25 октября (начало в 14:00).

И в это же время завтра казахстанцы будут переживать за Елену Рыбакину, которая сразится за чемпионство турнира WTA 500 в Китае.