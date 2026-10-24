Бублик не смог устроить шоу и отдал Медведеву путевку в финал ATP 250
Собравшиеся зрители ожидали от лучшего теннисиста страны повторения блестящего матча, который он показал накануне в четвертьфинале против Карена Хачанова.
Однако те, кто внимательно смотрел ту игру, знают: в конце встречи наш спортсмен получил небольшую травму, и ее последствия сказались сегодня.
Как оказалось, боль не стихла. Перебинтованный Александр все же вышел на корт и отыграл сет, но продолжить борьбу дальше не смог, так как уже не мог полноценно передвигаться.
Бублик не стал мучить себя и снялся после первой партии, которая завершилась со счетом 6:3 в пользу Медведева.
Встреча продлилась всего 21 минуту. За это время Александр выполнил три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Медведев отметился девятью подачами навылет и реализовал один из двух брейк-пойнтов.
Таким образом, Бублик завершил выступление на домашнем турнире, а Даниил Медведев пробился в финал Almaty Open-2026, где встретится с грузином Николозом Басилашвили.
В первом полуфинальном матче Басилашвили одержал победу над Стефаносом Циципасом (Греция) в трех сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
"Я провел хороший матч, думаю, мне удалось очень эффективно действовать на своей подаче и использовать возможности на подаче соперника. Во второй партии у меня было много брейк-пойнтов. В какой-то момент я немного занервничал, поэтому, думаю, и проиграл сет на тай-брейке. Но я рад, что сумел вновь сосредоточиться на своей подаче и использовать появившиеся возможности". Николоз Басилашвили
Стоит отметить, что Басилашвили пробился в основную сетку Almaty Open через квалификацию и к моменту выхода в финал провел уже шесть матчей.
Матч за титул алматинского турнира в одиночном разряде пройдет 25 октября (начало в 14:00).
И в это же время завтра казахстанцы будут переживать за Елену Рыбакину, которая сразится за чемпионство турнира WTA 500 в Китае.