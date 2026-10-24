#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-1°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-1°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

Бублик не смог устроить шоу и отдал Медведеву путевку в финал ATP 250

Теннис Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 21:41 Фото: ktf.kz
24 октября 2026 года первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик не смог завершить свой полуфинальный поединок турнира ATP 250 Almaty Open против россиянина Даниила Медведева, сообщает Zakon.kz.

Собравшиеся зрители ожидали от лучшего теннисиста страны повторения блестящего матча, который он показал накануне в четвертьфинале против Карена Хачанова.

Однако те, кто внимательно смотрел ту игру, знают: в конце встречи наш спортсмен получил небольшую травму, и ее последствия сказались сегодня.

Как оказалось, боль не стихла. Перебинтованный Александр все же вышел на корт и отыграл сет, но продолжить борьбу дальше не смог, так как уже не мог полноценно передвигаться.

Бублик не стал мучить себя и снялся после первой партии, которая завершилась со счетом 6:3 в пользу Медведева.

Встреча продлилась всего 21 минуту. За это время Александр выполнил три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Медведев отметился девятью подачами навылет и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

Таким образом, Бублик завершил выступление на домашнем турнире, а Даниил Медведев пробился в финал Almaty Open-2026, где встретится с грузином Николозом Басилашвили.

В первом полуфинальном матче Басилашвили одержал победу над Стефаносом Циципасом (Греция) в трех сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

"Я провел хороший матч, думаю, мне удалось очень эффективно действовать на своей подаче и использовать возможности на подаче соперника. Во второй партии у меня было много брейк-пойнтов. В какой-то момент я немного занервничал, поэтому, думаю, и проиграл сет на тай-брейке. Но я рад, что сумел вновь сосредоточиться на своей подаче и использовать появившиеся возможности". Николоз Басилашвили

Стоит отметить, что Басилашвили пробился в основную сетку Almaty Open через квалификацию и к моменту выхода в финал провел уже шесть матчей.

Матч за титул алматинского турнира в одиночном разряде пройдет 25 октября (начало в 14:00).

И в это же время завтра казахстанцы будут переживать за Елену Рыбакину, которая сразится за чемпионство турнира WTA 500 в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Пара Азиада Историческое Выступление
22:19, Сегодня
Казахстан закрыл с историческим результатом V Азиатские Пара игры
Теннис Финал Гонконг
17:36, 10 января 2026
Александр Бублик вышел в первый свой финал ATP 250 в новом году
Бублик остановился в полуфинале
21:04, 22 мая 2026
Александр Бублик остановился в шаге от финала турнира ATP 250 в Женеве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бейбарыс Аширбай
22:50, Сегодня
LIVE: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на чемпионате мира до 19 лет
Айдос Султангали на чемпионате мира в Астане
22:33, Сегодня
Опубликовано видео полуфинальных схваток, в которых Султангали и Курбаев проиграли на ЧМ
Алина Кудайгенова на международном турнире IBA
22:14, Сегодня
Алина Кудайгенова вышла в полуфинал молодёжного ЧМ по боксу, побывав в нокдауне
Мадира Жумакан на международном турнире по любительскому боксу
21:58, Сегодня
Мадира Жумакан гарантировала себе медаль молодёжного ЧМ по боксу в Черногории
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: