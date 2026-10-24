"Я ухожу": Бублик прокомментировал драматичный финал в Алматы

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик заявил о досрочном окончании сезона. Бублик не смог доиграть полуфинальный матч против россиянина Даниила Медведева на домашнем турнире ATP 250 Almaty Open из-за повреждения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча шла всего 21 минуту. Бублик уступил первый сет со счетом 3:6, после чего выбыл из борьбы. Позже Александр обратился к болельщикам в своем Telegram и подтвердил, что на корт в этом году больше не выйдет.





"К сожалению, травма не позволяет мне играть на максимуме. Мы с командой приняли решение досрочно завершить этот сезон, чтобы полностью восстановиться и подготовиться к следующему году. Спасибо всем за невероятную поддержку в Алматы", – заявил Александр Бублик.

Повреждение, ставшее причиной снятия с турнира, Бублик получил накануне в четвертьфинальном матче против другого представителя России – Карена Хачанова.

Ранее сообщалось, что Рыбакина второй год подряд будет играть в финале WTA 500 в Нинбо.