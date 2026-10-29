Рыбакина и Путинцева между собой разыграли путевку в 1/4 финала WTA 500

В Токио (Япония) продолжаются игры основной сетки представительного женского турнира Toray Pan Pacific Open Tennis из серии WTA 500, где сегодня свой стартовый матч провела первая ракетка мира Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка в борьбе за выход в четвертьфинал состязаний сумела обыграть свою соотечественницу Юлию Путинцеву.

Противостояние лидеров нашей женской сборной не затянулось надолго – преимущество лучшей теннисистки планеты было заметно с первых ударов игры.

В итоге казахстанское дерби закончилось за 1 час и 10 минут в пользу Елены Рыбакиной – 6:2, 6:3.

Далее в следующем раунде текущих соревнований первую ракетку мира ждет канадка Лейла Фернандес (№23 WTA), с которой Елена уже играла на прошлой неделе.

24 октября теннисистки сражались за титул турнира WTA 500 на кортах китайского Нинбо.

Здесь нельзя не отметить, что представители казахстанского женского тенниса на этой неделе прекрасно выступают на серии азиатских турниров.

Накануне Жибек Куламбаева отметилась полуфиналом в парном разряде на соревнованиях WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).