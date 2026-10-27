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Спорт

Путинцева сенсационно победила Саккари и теперь сразится с Рыбакиной в Токио

Теннис Матч Япония, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:22 Фото: Instagram/usopen, Instagram/mutuamadridopen
В столице Японии Токио стартовали игры основной сетки представительного женского турнира Toray Pan Pacific Open Tennis из серии WTA 500, где в первом круге порадовала казахстанка Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Путинцева, которая ныне располагается на 67-й строчке рейтинга WTA, сумела преподнести сюрприз, переиграв в нелегкой борьбе 30-ю ракетку мира из Греции – Марию Саккари.

Почти два с половиной часа понадобилось Юлии, чтобы сломить сопротивление своей соперницы, включая еще и все три сета – 6:4, 3:6, 6:1.

Теперь во втором круге японских состязаний пройдет чисто казахстанское противостояние, где встретятся первые номера нашей женской сборной – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Если Юлия в Токио провела уже три игры, включая две победы, то Елена из-за своего статуса первой сеяной пропускает старт и вступит в борьбу только со второго раунда.

Она только что прилетела в Японию из Китая, где второй год подряд стала чемпионкой турнира WTA 500 на кортах Нинбо.

Если наши теннисистки пока готовятся к своей очной встрече, то из Японии на днях домой вернулась сборная Казахстана, которая удостоилась исторических результатов на Пара Азиаде-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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