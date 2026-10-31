Асыл Айтакын остановился в шаге от пьедестала чемпионата мира в Астане

Казахстанский борец вольного стиля Асыл Айтакын завершил выступление на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 61 кг представитель сборной Казахстана вышел в схватку за бронзовую медаль, где его соперником стал американец Маркус Гленн Блейз.

По итогам встречи победу одержал представитель США. Таким образом, Айтакын остановился в шаге от пьедестала, заняв пятое место на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что представитель сборной Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров стал призером турнира серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби.