Казахстанский борец проиграл полуфинал, но еще может завоевать медаль ЧМ
Фото: Сали Сабиров
Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Асыл Айтакын не смог выйти в финал чемпионата мира, проходящего в Астане, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский борец, выступающий в весовой категории до 61 кг, в полуфинальной схватке встретился с представителем Ирана Ахмадом Масудом Мохаммаднежаджаваном.
Противостояние завершилось победой иранского спортсмена со счетом 3:1.
Таким образом, Асыл Айтакын продолжит выступление на домашнем чемпионате мира в схватке за бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист победил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова на турнире в ОАЭ.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript