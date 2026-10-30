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Спорт

Казахстанский борец проиграл полуфинал, но еще может завоевать медаль ЧМ

Асыл Айтакын поборется за &quot;бронзу&quot; чемпионата мира по борьбе в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 18:08 Фото: Сали Сабиров
Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Асыл Айтакын не смог выйти в финал чемпионата мира, проходящего в Астане, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский борец, выступающий в весовой категории до 61 кг, в полуфинальной схватке встретился с представителем Ирана Ахмадом Масудом Мохаммаднежаджаваном.

Противостояние завершилось победой иранского спортсмена со счетом 3:1.

Таким образом, Асыл Айтакын продолжит выступление на домашнем чемпионате мира в схватке за бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист победил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова на турнире в ОАЭ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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