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Спорт

У Инфантино появился реальный конкурент на его место в руководстве FIFA

Футбол Кандидат Глава FIFA, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:51 Фото: wikimedia
Экс-глава японской футбольной ассоциации (JFA) и действующий член совета Международной федерации футбола (FIFA) Кодзо Ташима объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента FIFA, которые пройдут весной 2027 года, сообщает Zakon.kz.

68-летний Ташима станет первым японцем, который будет баллотироваться на высшую должность в мировом футболе.

К этому часу Совет директоров JFA единогласно поддержал выдвижение его кандидатуры. Японский футбольный чиновник идет на предстоящие выборы из-за некоторых действий нынешнего президента FIFA Джанни Инфантино в последнее время, в частности, его вмешательства в дисциплинарные вопросы на ЧМ-2026.

"Не вижу никого, кто мог бы бросить вызов Инфантино. То, что он займет пост без выборов это худший вариант. FIFA проверяется на способность к самоочищению". Кодзо Ташима

Для регистрации своей кандидатуры Ташиме необходимо заручиться поддержкой пяти организаций-членов FIFA до 18 ноября и пройти проверку на соответствие требованиям, которую проводить специальная комиссия из трех человек.

Сами же выборы президента FIFA состоятся 18 марта 2027 года на конгрессе в Рабате (Марокко).

Ташима зарекомендовал себя как уважаемый, дипломатичный и непубличный чиновник не замешанный ни в каких скандалах футбольной политики.

Месяц назад мы писали, что легендарный тренер Арсен Венгер может заменить Джанни Инфантино на посту президента FIFA. Однако затем француз отказался от своей идеи.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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