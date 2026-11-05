У Инфантино появился реальный конкурент на его место в руководстве FIFA
68-летний Ташима станет первым японцем, который будет баллотироваться на высшую должность в мировом футболе.
К этому часу Совет директоров JFA единогласно поддержал выдвижение его кандидатуры. Японский футбольный чиновник идет на предстоящие выборы из-за некоторых действий нынешнего президента FIFA Джанни Инфантино в последнее время, в частности, его вмешательства в дисциплинарные вопросы на ЧМ-2026.
"Не вижу никого, кто мог бы бросить вызов Инфантино. То, что он займет пост без выборов это худший вариант. FIFA проверяется на способность к самоочищению". Кодзо Ташима
Для регистрации своей кандидатуры Ташиме необходимо заручиться поддержкой пяти организаций-членов FIFA до 18 ноября и пройти проверку на соответствие требованиям, которую проводить специальная комиссия из трех человек.
Сами же выборы президента FIFA состоятся 18 марта 2027 года на конгрессе в Рабате (Марокко).
Ташима зарекомендовал себя как уважаемый, дипломатичный и непубличный чиновник не замешанный ни в каких скандалах футбольной политики.
Месяц назад мы писали, что легендарный тренер Арсен Венгер может заменить Джанни Инфантино на посту президента FIFA. Однако затем француз отказался от своей идеи.