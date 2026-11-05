#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
451.87
507.31
5.53
Спорт

Рыбакина попала в центр скандала после резкого обращения к тренеру

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 02:30 Фото: Instagram/usopen
Во время подготовки к Итоговому турниру WTA камеры задокументировали эмоциональный эпизод с участием первой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка во время тренировок резко обратилась к своему наставнику – хорватскому специалисту Стефано Вукову. Этот момент попал в прямую трансляцию и обратил на него внимание зрителей.

"Здесь стой, я с тобой разговариваю", – сказала на английском языке Рыбакина Вукову, стоя на корте.

В Сети также обсуждают то, как тренер протянул теннисистке часы, которые Рыбакина со злости бросила на скамейку.

"Какой беспорядок творится из-за микрофонов во время тренировок перед Итоговым. Конечно, ничего серьезного в этом видео с Рыбакиной нет, но теннисистки, безусловно, очень недовольны тем, что их личные разговоры становятся достоянием общественности", – пишет популярный аккаунт Tiempo De Tenis.

"Сначала Пегула, теперь – Рыбакина. Думаю, можно с уверенностью сказать, что это последний раз, когда у нас будет звук в прямом эфире", – пишет страница The Tennis Panda.

До этого в интернете завирусился еще один случайно попавший в трансляцию момент с тренировки в Индиан-Уэллсе, на котором американка Джессика Пегула эмоционально высказалась о тренировке с россиянкой Миррой Андреевой и ее тренере Кончите Мартинес. Позже WTA удалила эту запись.

Пегула осталась недовольна поведением Андреевой при лидерстве россиянки в счете 4:0. По свидетельствам нескольких журналистов, Мирра и Джессика после этого не доиграли тренировочный сет, поскольку россиянка и ее команда неожиданно покинули корт, оставив Пегулу тренироваться в одиночку.

До этого инцидента Вукова самого обвиняли в жестком отношении к спортсменке и даже временно отстраняли за это. Вызывает вопросы, почему данный диалог попал на микрофон. Особенно после резонансного случая с Пегулой.

Ранее было опубликовано расписание первых игр Итогового турнира с участием Рыбакиной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Елена Рыбакина, теннис
06:38, 04 ноября 2026
Рыбакина узнала главных оппоненток на Итоговом турнире WTA
Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA
13:21, 12 октября 2024
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA
Елена Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA
14:47, 29 октября 2024
"Возвращение на корт": Елена Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Маурицио Сарри на пресс-конференции
03:02, 06 ноября 2026
Пропустили глупый гол: главный тренер "Аталанты" Сарри объяснил ничью с "Кайратом"
Жора Арутюнян на пресс-конференции
02:31, 06 ноября 2026
Жора Арутюнян поделился эмоциями после ничьей с "Аталантой" в Лиге Конференций
Матч &quot;Аталанта&quot; - &quot;Кайрат&quot; в Лиге Конференций
02:15, 06 ноября 2026
Появился видеообзор матча Лиги Конференций "Аталанта" – "Кайрат"
Матч &quot;Мьёльбю&quot; - &quot;Борац&quot;
01:42, 06 ноября 2026
"Мьёльбю" одержал победу перед матчем с "Кайратом" в Лиге Конференций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: