Рыбакина попала в центр скандала после резкого обращения к тренеру

Во время подготовки к Итоговому турниру WTA камеры задокументировали эмоциональный эпизод с участием первой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка во время тренировок резко обратилась к своему наставнику – хорватскому специалисту Стефано Вукову. Этот момент попал в прямую трансляцию и обратил на него внимание зрителей.

"Здесь стой, я с тобой разговариваю", – сказала на английском языке Рыбакина Вукову, стоя на корте.

В Сети также обсуждают то, как тренер протянул теннисистке часы, которые Рыбакина со злости бросила на скамейку.

"Какой беспорядок творится из-за микрофонов во время тренировок перед Итоговым. Конечно, ничего серьезного в этом видео с Рыбакиной нет, но теннисистки, безусловно, очень недовольны тем, что их личные разговоры становятся достоянием общественности", – пишет популярный аккаунт Tiempo De Tenis.

"Сначала Пегула, теперь – Рыбакина. Думаю, можно с уверенностью сказать, что это последний раз, когда у нас будет звук в прямом эфире", – пишет страница The Tennis Panda .

До этого в интернете завирусился еще один случайно попавший в трансляцию момент с тренировки в Индиан-Уэллсе, на котором американка Джессика Пегула эмоционально высказалась о тренировке с россиянкой Миррой Андреевой и ее тренере Кончите Мартинес. Позже WTA удалила эту запись.

Пегула осталась недовольна поведением Андреевой при лидерстве россиянки в счете 4:0. По свидетельствам нескольких журналистов, Мирра и Джессика после этого не доиграли тренировочный сет, поскольку россиянка и ее команда неожиданно покинули корт, оставив Пегулу тренироваться в одиночку.

До этого инцидента Вукова самого обвиняли в жестком отношении к спортсменке и даже временно отстраняли за это. Вызывает вопросы, почему данный диалог попал на микрофон. Особенно после резонансного случая с Пегулой.

Ранее было опубликовано расписание первых игр Итогового турнира с участием Рыбакиной.