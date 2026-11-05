Рыбакина попала в центр скандала после резкого обращения к тренеру
Как пишет sportarena.kz, казахстанка во время тренировок резко обратилась к своему наставнику – хорватскому специалисту Стефано Вукову. Этот момент попал в прямую трансляцию и обратил на него внимание зрителей.
"Здесь стой, я с тобой разговариваю", – сказала на английском языке Рыбакина Вукову, стоя на корте.
В Сети также обсуждают то, как тренер протянул теннисистке часы, которые Рыбакина со злости бросила на скамейку.
"Какой беспорядок творится из-за микрофонов во время тренировок перед Итоговым. Конечно, ничего серьезного в этом видео с Рыбакиной нет, но теннисистки, безусловно, очень недовольны тем, что их личные разговоры становятся достоянием общественности", – пишет популярный аккаунт Tiempo De Tenis.
"Сначала Пегула, теперь – Рыбакина. Думаю, можно с уверенностью сказать, что это последний раз, когда у нас будет звук в прямом эфире", – пишет страница The Tennis Panda.
До этого в интернете завирусился еще один случайно попавший в трансляцию момент с тренировки в Индиан-Уэллсе, на котором американка Джессика Пегула эмоционально высказалась о тренировке с россиянкой Миррой Андреевой и ее тренере Кончите Мартинес. Позже WTA удалила эту запись.
Пегула осталась недовольна поведением Андреевой при лидерстве россиянки в счете 4:0. По свидетельствам нескольких журналистов, Мирра и Джессика после этого не доиграли тренировочный сет, поскольку россиянка и ее команда неожиданно покинули корт, оставив Пегулу тренироваться в одиночку.
До этого инцидента Вукова самого обвиняли в жестком отношении к спортсменке и даже временно отстраняли за это. Вызывает вопросы, почему данный диалог попал на микрофон. Особенно после резонансного случая с Пегулой.
Ранее было опубликовано расписание первых игр Итогового турнира с участием Рыбакиной.