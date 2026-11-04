Опубликовано расписание первых игр Итогового турнира с участием Рыбакиной

Минувшей ночью прошла жеребьевка WTA Finals-2026 и спустя время стал известен порядок игр первого и второго соревновательного дня. Турнир пройдет на кортах Индиан-Уэллса (США), сообщает Zakon.kz.

Престижные состязания с участием восьми лучших теннисисток мира начнутся 9 ноября. Откроют Итоговый турнир WTA наша Елена Рыбакина и представительница Чехии Линда Носкова, которые расположились в первой группе. Начало этой встречи запланировано на 01:00 по казахстанскому времени.

Вслед за ними на местные площадки будут приглашены еще две участницы данного квартета и обе из США: Кори Гауфф и Джессика Пегула.

10 ноября начнут разборки теннисистки второй подгруппы, где программу дня открывают Арина Соболенко (Беларусь) и Каролин Мухова (Чехия).

После этого отношения будут выяснять Мирра Андреева (Россия) и Элина Свитолина (Украина).

Возвращаясь к матчу-открытия предстоящего турнира, здесь первая ракетка мира Рыбакина в противостоянии с Носковой ведет со счетом 3:0, выиграв все три предыдущие игры.

Но списывать со счетов Линду ни в коем случае нельзя. Она будет стремиться заявить о себе в дебютном итоговом чемпионате после того, как в начале 2026 года завоевала свой первый титул "Большого шлема" на "Уимблдоне".

Последний раз теннисистки встречались в Ухане (Китай) год назад, где Елена была сильнее в двух сетах – 6:3, 6:4.

Между тем на днях один из лучших наставников мира Хуан Карлос Ферреро нашел нового ученика на 2027 год.