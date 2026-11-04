#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.26
506.7
5.58
Спорт

Опубликовано расписание первых игр Итогового турнира с участием Рыбакиной

Теннис Расписание Итогового Турнира, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:56 Фото: Instagram/wta
Минувшей ночью прошла жеребьевка WTA Finals-2026 и спустя время стал известен порядок игр первого и второго соревновательного дня. Турнир пройдет на кортах Индиан-Уэллса (США), сообщает Zakon.kz.

Престижные состязания с участием восьми лучших теннисисток мира начнутся 9 ноября. Откроют Итоговый турнир WTA наша Елена Рыбакина и представительница Чехии Линда Носкова, которые расположились в первой группе. Начало этой встречи запланировано на 01:00 по казахстанскому времени.

Вслед за ними на местные площадки будут приглашены еще две участницы данного квартета и обе из США: Кори Гауфф и Джессика Пегула.

10 ноября начнут разборки теннисистки второй подгруппы, где программу дня открывают Арина Соболенко (Беларусь) и Каролин Мухова (Чехия).

После этого отношения будут выяснять Мирра Андреева (Россия) и Элина Свитолина (Украина).

Возвращаясь к матчу-открытия предстоящего турнира, здесь первая ракетка мира Рыбакина в противостоянии с Носковой ведет со счетом 3:0, выиграв все три предыдущие игры.

Но списывать со счетов Линду ни в коем случае нельзя. Она будет стремиться заявить о себе в дебютном итоговом чемпионате после того, как в начале 2026 года завоевала свой первый титул "Большого шлема" на "Уимблдоне".

Последний раз теннисистки встречались в Ухане (Китай) год назад, где Елена была сильнее в двух сетах – 6:3, 6:4.

Между тем на днях один из лучших наставников мира Хуан Карлос Ферреро нашел нового ученика на 2027 год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
11:39, 08 марта 2024
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
10:26, 30 октября 2024
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко
06:12, 11 марта 2025
Вечная соперница Рыбакиной прославилась на турнире WTA в Индиан-Уэллсе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Спасти казахского воина от себя самого&quot;: история самого страшного боя в истории нашего бокса
15:32, Сегодня
"Спасти казахского воина от себя самого": история самого страшного боя в истории нашего бокса
Виктория Графеева
15:14, Сегодня
Волосенко осталась недовольна победой Графеевой в полуфинале чемпионата Казахстана
Владимир Чебурин определился с составом молодёжной сборной Казахстана на матчи с Беларусью
15:11, Сегодня
Владимир Чебурин определился с составом молодёжной сборной Казахстана на матчи с Беларусью
Назым Кызайбай в первом бою на Азиаде-2026
14:44, Сегодня
Бой суперзвёзд в полуфинале чемпионата Казахстана по боксу завершился триумфом Кызайбай
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: