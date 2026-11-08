Выяснилось, кто заменит Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA

Казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA 2026 года в Индиан-Уэллсе (США) заменит украинка Марта Костюк (10-я в WTA), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Костюк приехала на соревнования в статусе первой запасной и теперь выступит на турнире вместо казахстанки.

В первом матче теннисистка из Украины сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Рыбакина официально снялась с Итогового турнира WTA 2026 в Индиан-Уэллсе, так и не успев стартовать на престижном соревновании, пропустив обязательную предтурнирную пресс-конференцию.

Несмотря на снятие с Итогового турнира, Рыбакина все равно гарантированно завершит сезон в статусе первой ракетки мира по итогам года.

Ранее Рыбакина попала в центр скандала после резкого обращения к тренеру.