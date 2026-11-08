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Спорт

Выяснилось, кто заменит Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA

Елена Рыбакина и Марта Костюк, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 06:29 Фото: Instagram/wta/martakostyuk
Казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA 2026 года в Индиан-Уэллсе (США) заменит украинка Марта Костюк (10-я в WTA), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Костюк приехала на соревнования в статусе первой запасной и теперь выступит на турнире вместо казахстанки.

В первом матче теннисистка из Украины сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Рыбакина официально снялась с Итогового турнира WTA 2026 в Индиан-Уэллсе, так и не успев стартовать на престижном соревновании, пропустив обязательную предтурнирную пресс-конференцию.

Несмотря на снятие с Итогового турнира, Рыбакина все равно гарантированно завершит сезон в статусе первой ракетки мира по итогам года.

Ранее Рыбакина попала в центр скандала после резкого обращения к тренеру.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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