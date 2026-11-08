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Спорт

Елена Рыбакина дала уникальный шанс Арине Соболенко

Соболенко и Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:16 Фото: Instagram/wta
Американский эксперт Кэм Уильямс с YouTube-канала Tennis Talk with Cam Williams прокомментировал борьбу в мировом рейтинге между Рыбакиной и Соболенко после снятия казахстанки с Итогового турнира WTA-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, по словам эксперта, Елена Рыбакина, безусловно, была лучшей теннисисткой этого сезона, но ее отсутствие также открывает перед Ариной Соболенко возможность немного сократить отставание по рейтинговым очкам.

"Вспомните, еще пару недель назад шла борьба за звание первой ракетки мира по итогам года. В конечном счете его обеспечила себе Рыбакина. Однако теперь, если Соболенко выиграет турнир, не потерпев ни одного поражения, она сможет сократить отставание. Поэтому в следующем году борьба за первое место в мировом рейтинге может стать очень напряженной, а лидерство – неоднократно переходить от одной теннисистки к другой, – прогнозирует Уильямс.

Елена Рыбакина выигрывала Итоговый турнир WTA в прошлом году: в финале казахстанка победила Арину Соболенко в двух сетах 6:3, 7:6.

Ранее Рыбакина объяснила причину снятия с Итогового турнира WTA.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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