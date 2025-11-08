Соболенко высказалась о предстоящем финале Итогового турнира с Рыбакиной

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала предстоящий финальный поединок Итогового турнира WTA с казахстанкой Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в полуфинале Итогового турнира Арина Соболенко одолела американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Теперь ей предстоит выстоять против казахстанки Елены Рыбакиной.

"Снова будет мощная игра. Мне кажется, сегодняшний матч стал отличной подготовкой для Елены. Я с нетерпением жду возможности выложиться на все сто в последней встрече сезона и побороться за этот прекрасный трофей", – сказала Соболенко в послематчевом интервью.

Ранее Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал Итогового турнира года.